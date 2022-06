Brandgefahr Die Heckenbrand-Saison in der Ostschweiz hat begonnen – was Sie dagegen tun können Mit den warmen Temperaturen steigt auch die Brandgefahr. Die Hecken im eigenen Garten sind besonders anfällig und können bei Unachtsamkeit oder Blitzeinschlägen schnell Feuer fangen. Ein St.Galler Feuerwehrmann klärt über die Gefahren auf.

Die Verursacher konnten die Heckebrände in Niederuzwil und Bronschhofen selber löschen. Bild: Getty/Westend61

«Funkensprung löst Heckenbrand aus», schreibt die St.Galler Stadtpolizei in einer Medienmitteilung von Ende Mai. In der Stadt brannte im Garten einer Privatperson eine Thuja-Hecke, weil diese Unkraut mit einem Abflammgerät entfernen wollte. Es entstand geringer Sachschaden.

Zwei Tage zuvor standen in Niederuzwil und Bronschhofen zwei Hecken in Flammen. Der Sachschaden war in diesem Fall hoch. Doch die Personen, die das Feuer verursacht hatten, konnten es selber mit einem Gartenschlauch löschen.

Verletzte gab es bei allen drei Bränden keine, das Feuer konnte rechtzeitig gestoppt werden, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Doch Heckenbrände können schlimmstenfalls böse enden. Die St.Galler Feuerwehr erklärt, was bei solchen Vorfällen zu beachten ist.

Trockenheit als mögliches Brandrisiko

Heckenbrände können mit Waldbränden verglichen werden: Sobald das Klima trockener werde, werden die Hecken anfälliger für Brände, erklärt Marco Eggenberger, Leiter Einsatzplanung bei der Feuerwehr St.Gallen. Unachtsamkeit sei ebenfalls ein potenzieller Auslöser für Heckenbrände. Zum Beispiel wenn angezündete Zigarettenstummel oder Zündhölzer in die Nähe einer Hecke gelangen. Laut Eggenberger sind auch Blitzeinschläge oder Abflammgeräte potenzielle Risikofaktoren. «Ein Abflammgerät ist eine offene Flamme», sagt er.

Gemäss Kantonspolizei St.Gallen sind Thuja-Hecken besonders leicht entzündlich. Zum einen, weil die Pflanzen im Innern meist schon sehr trocken sind und zum anderen, weil sie ätherische Öle enthalten.

Feuerwehrmann Eggenberger sagt, dass bei einem Heckenbrand das Feuer schlimmstenfalls von der Hecke auf «angrenzende, brennbare Objekte aller Art» übergreifen könne. Die Feuerwehr lösche das Feuer bei Heckenbränden vorwiegend mit Wasser. Er fügt hinzu:

Marco Eggenberger, Leiter Einsatzplanung der Feuerwehr St.Gallen. Bild: PD

«Dafür haben die Feuerwehren Tanklöschfahrzeuge, auf welchen ein Wasservorrat mitgeführt wird. Aber auch Wasser aus Hydranten kann dafür eingesetzt werden.»

Passiere ein solcher Brandvorfall in eher unwegsamen Gelände, könne die Feuerwehr den Brand auch mit Rückentragsäcken bekämpfen, die mit Wasser gefüllt sind. Dies sei aber im Stadtgebiet selten bis gar nie nötig.

Sorgfältiger Umgang mit Feuer, um Schlimmeres zu verhindern

Doch wie lassen sich solche Heckenbrände vermeiden? «Bei grosser Trockenheit wird oft ein Feuer- und Grillverbot ausgesprochen», sagt Eggenberger. Dabei appelliert er an jeden, sorgfältig mit Glut und Feuer umzugehen. «Dies beinhaltet auch, dass Zigaretten nicht weggeworfen werden.» Stattdessen sollten sie korrekt entsorgt werden. So könne Schlimmeres verhindert werden.