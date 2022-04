Brand In Müllheim brennt ein Wohnhaus – Schaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden In Müllheim brannte am Donnerstagabend aus bislang unbekannten Gründen ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Dafür entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

Das Wohnhaus brannte lichterloh. Bild: Kapo TG

Am Donnerstagabend kurz vor 17.30 Uhr ging bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Müllheimerstrasse im Weiler Hasli ein Wohnhaus brenne, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. «Die Feuerwehren Müllheim-Pfyn und Frauenfeld waren rasch vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen», heisst es weiter in der Mitteilung. Durch das Feuer sei ein Sachschaden von einigen hunderttausend Franken entstanden.

Die Brandursache ist momentan noch nicht bekannt. Laut Mitteilung sei der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache hinzugezogen worden.

Zehn Meldungen innert drei Stunden

Laut BRK News waren die örtlichen Feuerwehren während es Einsatzes wegen des heftigen Windes stark gefordert. Aufgrund dieses aufziehenden Sturms gingen am Donnerstagabend noch weitere Meldungen bei der Kantonspolizei ein. «Zwischen 17.15 Uhr und 20.15 Uhr erreichten uns rund zehn Meldungen», sagt Mediensprecherin Claudia Brunner. Mehrere Bäume seien aufgrund des starken Windes bereits umgestürzt. (red/hol)