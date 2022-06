Bodensee-konferenz Ein Appenzeller Zäuerli als Flaggenhymne für die verstärkte Vernetzung der Bodenseeregion Seit Dienstag lädt ein Schiffscontainer im St.Galler Klosterviertel die Bevölkerung ein, den Bodenseeraum zu entdecken. Sprich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK), die ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert. Zur Eröffnung gabs einen Medien-Talk und ein überraschendes Zäuerli des Ausserrhoder Regierungsrats Alfred Stricker.

Festflagge und Gesang für die Bodenseeregion: IBK-Präsident Alfred Stricker (rechts) und IHK-Direktor Markus Bänziger beim Zäuerlen. Bild: Urs Bucher/ IHK

Soll niemand sagen, die Appenzeller verstünden sich nicht als Teil des Bodenseeraums: Spontan und inbrünstig legte sich am Dienstagmittag der Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker für das gemeinsame Anliegen von zehn Mitgliedsländern respektive Kantonen ins Zeug – mit einem prächtigen Zäuerli. Dabei liess er nicht locker, bis wenigstens die Hälfte der Aperogäste, darunter die gesamte St.Galler Regierung, hörbar mitsang oder wenigstens die Lippen bewegte und so tat als ob.

Stricker präsentierte als diesjähriger Präsident der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) eine Flagge, die das 50-Jahr-Jubiläum der grenzüberschreitenden Institution beflügeln soll – ein Geschenk der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell, die vor und in ihrem Sitz im St.Galler Klosterviertel die Veranstaltungen zum Jubiläum beherbergt. Dass IBK-Präsident Stricker und IHK-Präsident Markus Bänziger einige Mühe hatten, die grosse Flagge aufzufalten, war sinnbildlich für die Tatsache, dass es immer wieder mal hapert bei der Vorstellung des gemeinsamen Raums.

Bodensee in den Hauptstädten sichtbarer machen

Dabei soll die Euregio Bodensee, wie der IBK-Raum auch schon hiess, nicht «Papiertiger» bleiben und die jahrelangen Absichtserklärungen endlich wirtschaftlich, kulturell und vor allem auch politisch fruchten. Aufgeschreckt von den Grenzschliessungen in der Coronapandemie, die im unsäglichen Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz ein international beklagtes Bild fanden, hat die IBK ihre Efforts zur Vernetzung verstärkt – ein Beleg dafür ist die unlängst eingesetzte Regierungskommission Bodensee, in der Vertretungen aus Bern, Wien und Berlin wirken.

Zum runden Geburtstag wolle man den Raum sichtbarer machen und seine Wirkung in den Zentralregierungen der drei Bodenseeländer stärken, sagte der St.Galler Regierungschef und letztjährige IBK-Präsident Fredy Fässler an einem Medien-Talk zum Thema. «Leider spricht noch niemand von Bodenseebürger und Bodenseebürgerin, aber das wäre eine schöne Vision.»

Was Basel schaffte, müsste die Ostschweiz auch schaffen

Hilfreich zur Identitätsstiftung und Aussenwirkung wäre ein verstärkter Austausch der Medien um den Bodensee. Zwar ist das «grenzüberschreitende Denken noch nicht sehr ausgeprägt», wie ORF-Vorarlberg-Chefredaktor Gern Endrich am Podium feststellte. Doch werden Geschichten aus dem grenznahen Ausland gut gelesen, vor allem, wenn sie die ganze Bevölkerung am See betreffen, meinte Julia Baumann, Redaktionsleiterin Lindauer Zeitung. Jüngste Beispiele sind die unterschiedlichen Coronaregeln in den drei Ländern, die Gefahren für den Trinkwasserspeicher von drei Millionen Menschen wie die Gewässerverschmutzung durch eine Goldacher Firma oder die Quaggamuschel, aber auch positive Entwicklungen wie die S-Bahn und naturnahere Ufergestaltungen.

Was die Region Basel mit ihrem trinationalen Raum geschafft habe, habe die Ostschweiz leider verschlafen, sagte Stefan Schmid, Chefredaktor St.Galler Tagblatt. Grenzen zu überwinden sei sogar interkantonal schwierig, aber die Bodensee-Idee verspreche einen kraftvollen Aufbruch. Allerdings wäre ein besseres Branding wünschenswert, meinte Schmid: «IBK sagt einem nichts, da war Euregio Bodensee schon besser.»

Wie viel Vernetzung die IBK seit 1972 erreicht hat, lässt sich bis Samstag im umgebauten Schiffscontainer im Klosterviertel entdecken; dazu gibt es Veranstaltungen, einen Barbetrieb der Focacceria, Live-Musik von Elyn sowie Theater. Der Container tourt als Herzstück des Bodenseeraum-Jubiläums durch elf Stationen rund um den See, auf St.Gallen folgen Wasserauen und Vaduz, und Ende Juli stimmt Fredy Stricker in Lindau oder Friedrichshafen hoffentlich nochmals ein Zäuerli an. Denn wie man hörbar für sich wirbt, können die Appenzeller den andern Mitgliedsregionen alleweil noch vormachen.