Militärübung «Es fielen lauter Soldaten an Fallschirmen vom Himmel» – Fallschirmjäger der U.S. Army landen im Bodensee Am Bodensee läuft eine grossangelegte Übung mit rund 600 Fallschirmjägern aus Amerika und Deutschland. Die alljährliche Übung lockt zahlreiche Schaulustige an.

Ein Fallschirmjäger der Armee landet im Bodensee. Bild: Keystone

Verwunderte Bootsfahrer berichten am Donnerstag von aussergewöhnlichen Beobachtungen am Bodensee: «Da flogen Militärflieger über den Bodensee, und es fielen lauter Soldaten an Fallschirmen vom Himmel. Es sah aus wie im Krieg», sagt ein Segelbootskapitän.

Gross angelegte Übung mit 600 Fallschirmjägern

Derzeit läuft am Bodensee eine gross angelegte Übung mit rund 600 Fallschirmjägern, bestätigt der Informationsfeldwebel der Deutschen Bundeswehr. Wie jedes Jahr übt die Bundeswehr verschiedene Szenarien beim Fallschirmabsprung. Die Fallschirmjäger würden am Bodensee aus rund 450 Metern absteigen und mit dem Fallschirm in den See fliegen. Dort werden sie dann von Booten eingesammelt und ans Ufer bei Langenargen gebracht.

Die Flüge der Soldaten starten auf dem Flughafen Friedrichshafen, der derzeit einer Sperrzone gleicht, schreibt der «Südkurier». An der Übung am Bodensee nehmen auch Soldaten der U.S. Army und der U.S. Airforce teil. Wer genau teilnimmt und wie viele Soldaten in Friedrichshafen stationiert sind, wird jedoch geheim gehalten. Für Fliegerfans zeugen einzig die amerikanischen Transportflugzeuge von der Anwesenheit der amerikanischen Soldaten.

Schnellboote der Bundeswehr und der U.S. Air Force sammeln die Fallschirmjäger nach ihrer Landung im Bodensee ein. Bild: Keystone

Flugzeuge und U.S. Airforce im Einsatz

Am Freitag sollen dann die Streitkräfte gemeinsam am Bodensee springen, was viele Schaulustige und Plane-Spotter anlocken dürfte. Dabei werden die rund 600 Fallschirmspringer von amerikanischen Transportflugzeugen des Typs C-130 Super Hercules und mehreren Airbus A400M der Luftwaffe in den Bodensee springen. Im Einsatz werden rund ein Dutzend Boote sein und rund 40 Fahrzeuge.

Ab 8.30 Uhr beginnt die grosse Übung mit den Fallschirmjägern der Bundeswehr und den Airbus A400M-Transportflugzeugen. Am Nachmittag, gegen 14 Uhr wird der Einsatz der amerikanischen Verbände mit den Hercules-Transportflugzeugen über dem Bodensee beginnen. «Yeeeehaaaa! Dann sehen wir endlich mal richtiges Militär am Bodensee», schrieb ein Flugzeugfan am Donnerstagabend auf Instagram. Er plant von Winterthur mit seinen Freunden an den Bodensee zu fahren um Fotos von der Übung zu schiessen und einige Filmsequenzen zu drehen.