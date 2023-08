Jahrhundertprojekt Finanzierung steht – das versenkte Dampfschiff «Säntis» kann vom Grund des Bodensees geborgen werden Der Schiffsbergeverein hat genug Geld gesammelt um die geplante Dampfschiffbergung aus dem Bodensee finanzieren zu können. Der erste Bergungsversuch soll Anfang 2024 stattfinden.

Der Schiffsbergeverein hat über 200'000 Franken gesammelt. Bild: Raphael Rohner

«Wir haben es geschafft», schreibt Silvan Paganini, Präsident des Schiffsbergevereins am frühen Mittwochmorgen in eine WhatsApp-Gruppe. Auf der Crowdfunding-Plattform zeigt es an, dass über 204'509 Franken gespendet wurden und das Jahrhundertprojekt am Bodensee zustande kommt. Paganini ist glücklich, weiss jedoch, dass die Arbeit jetzt erst los geht: «Die Bergung der Säntis ist wie eine Besteigung des Mount Everest. Wir sind jetzt beim Basislager und müssen Ausdauer beweisen, um das vor 90 Jahren versenkte Schiff erfolgreich bergen zu können.»

In einer Medienmitteilung teilt der Verein mit, dass man bereits zu Beginn des kommenden Jahres einen ersten Bergungsversuch unternehmen will – sofern die Teile geliefert werden und die Bedingungen passen.

Vereinspräsident Silvan Paganini mit dem bereits geborgenen Kamin der «Säntis». Bild: Raphael Rohner

Verein offen für Helfer

Der Schiffsbergeverein Romanshorn wurde am 20. April 2023 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, Schiffe zu bergen. Ein erstes Ziel ist es, das Dampfschiff «Säntis» aus 210 Metern Tiefe zu heben. Am 21. April 2023 kaufte der Verein das Wrack des versenkten Schiffes für einen symbolischen Franken von der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt (SBS AG) ab. Der Verein ist offen für gleichgesinnte Mitglieder, die mithelfen wollen, das Schiff zu bergen und zu erhalten.

