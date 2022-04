Biodiversität Kanton St.Gallen gestaltet seine Hochbauten naturnaher: Blumenwiesen statt Rasen, Kletterpflanzen an Fassaden Unter dem Motto «Vielfalt statt Einfalt» leistet der Kanton St.Gallen einen Beitrag zur Verbesserung der Biodiversität rund um seine Hochbauten: Bis 2025 werden rund 50 kantonale Liegenschaften, darunter Kantonsschulen und Motorfahrzeugprüfstellen, möglichst naturnah umgestaltet – mit Wiesen, Hecken, Bäumen oder Kletterpflanzen.

Die Informationstafel bei der PH Gossau macht auf die naturnaheren Aussenräume aufmerksam. PD/Grüngold

Von strengeren Vorschriften für «grünere» Neubauten in den Baureglementen der St.Galler Gemeinden, sprich einer griffigen Grünflächenziffer im kantonalen Baugesetz, wollte die Mehrheit des Kantonsrats vergangene Woche nichts wissen. Umweltpolitikerinnen und Umweltpolitiker verschiedener politischer Couleur, aber auch die Regierung hatte vergeblich auf die Anforderungen des Klimawandels und der gefährdeten Biodiversität aufmerksam gemacht.

Wohl nicht ganz zufällig macht nun das kantonale Hochbauamt auf seine laufenden Bemühungen zur Verbesserung der Biodiversität aufmerksam. Seit 2021 und noch bis 2025 will es rund 50 seiner eigenen Bauten «vergrünen». Die Stossrichtung ist klar: Weil wachsende Siedlungen den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen verkleinern, müssen Gebäude und ihre Umgebung wenigstens naturnah gestaltet werden. Der Kanton will bei seinen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen, wie die Staatskanzlei mitteilt: Artenreiche Blumenwiesen ersetzen künftig eintönige Rasen und kahle Fassaden bekommen mit Pflanzen ein neues Gesicht.

Ökologischer und wirtschaftlicher zugleich

Mit dem Klimawandel steigen die Temperaturen, lange Phasen der Trockenheit nehmen zu. Im Siedlungsraum ist die Hitzebelastung besonders gross, viele versiegelte Flächen absorbieren die Sonnenstrahlung und heizen die Umgebung auf. Intensiver Starkregen setzt dem Aussenraum weiter zu. Naturnah konzipierte Aussenräume und Freiflächen fördern nicht nur die Biodiversität im Siedlungsraum, dieser wird so auch «klimafit»: Eine naturnahe Gestaltung schafft ein besseres Mikroklima, bindet Feinstaub sowie CO 2 und absorbiert starke Niederschläge, wie es in der Mitteilung heisst.

Naturnahe Liegenschaften sind aber auch wirtschaftlicher: Der Aufwand für Unterhalt und Pflege wird beträchtlich reduziert: Weniger Pflegeeinsätze, weniger Ressourcenverbrauch (Personal, Maschinen, Wasser), der Chemie- und Düngemitteleinsatz entfällt.

Erste Projekte im ganzen Kanton umgesetzt

Die Motorfahrzeugprüfstellen in St.Gallen, Thal, Kaltbrunn und Mels, die Pädagogische Hochschule St.Gallen in Gossau, das Zivilschutzausbildungszentrum in Bütschwil oder das Jugendheim Platanenhof in Oberuzwil – bereits aufgewertete Standorte aus dem heterogenen Liegenschaftenportfolio des kantonalen Hochbauamts zeigen die unterschiedlichen Anforderungen und Möglichkeiten einer naturnahen Gestaltung auf. Dabei liess das Hochbauamt artenreiche Blumenwiesen säen oder Stauden- und Ruderalflächen (Rohbodenflächen) erstellen; zahlreiche Ast- und Steinhaufen schaffen Kleinstrukturen für Insekten.

Das vielleicht gelungenste Beispiel für eine solche Aufwertung ist laut Jörg Büsch, dem Projektverantwortlichen im Hochbauamt, die PH Gossau. Dort beteiligten sich an der Umgestaltung auch Studentinnen und Studenten sowie Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler – im Rahmen von Projektwochen. Und im Landwirtschaftlichen Zentrum Flawil konnte gar eine Baumallee mit Hochstämmern angelegt werden; der praktische Nutzen für Natur und Mensch ist offenkundig.

Pflanzung beim Baudepartementsgebäude in der Stadt St.Gallen. PD/Anna-Tina Eberhard

Unter den aufgewerteten Liegenschaften ist auch das eigene Gebäude des Bau- und Umweltdepartementes an der Lämmlisbrunnenstrasse in St.Gallen: Versiegelte Böden werden zu Pflanzflächen, monotone Formhecken wuchern künftig als Wildhecken, Kletterpflanzen begrünen die kahlen Fassaden. Im laufenden Jahr folgen weitere Projekte, zum Beispiel verbessert das Hochbauamt bei den Kantonsschulen in Heerbrugg und Wil mit unterschiedlichen Massnahmen nicht nur die Biodiversität, sondern auch das Mikroklima.

Nachahmung durch private Bauherrschaften erwünscht

An den umgestalteten Standorten informieren Plakate über die Anpassungen. Mit einem QR-Code gelangen Interessierte auf eine Website mit vertiefenden Informationen. Zusätzlich sollen durch die Massnahmen auch Architektur- und Planungsfirmen sowie Bauherrschaften für das Thema Biodiversität im Siedlungsraum sensibilisiert oder inspiriert werden, wie die Staatskanzlei weiter mitteilt. Nutzerinnen und Nutzer der kantonalen Objekte werden im Vorfeld bei der Planung einbezogen, und Hauswartung und Pflegeverantwortliche werden nach erfolgter Umsetzung praxisnah geschult. Die Pflege naturnaher Aussenräume sei zwar einfacher, verlange aber nach einer fachlich spezifischen Einführung, damit sich die konvertierten Aussenräume erfolgreich entwickelten, wie es heisst.