Bildungsstandort Luftige Innenhöfe, Begegnungszonen und eine Holzfassade mit Solarpanels: So sieht die künftige St.Galler Berufsfachschule aus Das Gebäude des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums an der Demutstrasse in St.Gallen wird erneuert und erweitert. Die Jury des dafür ausgerufenen Architekturwettbewerbs hat sich für das Projekt «Les Halles» der Malte Kloes Architekten aus Zürich entschieden.

So soll das neue Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum (GBS) an der Demutstrasse in St.Gallen künftig aussehen. Das Siegerprojekt «Les Halles», entworfen vom Zürcher Architekturbüro Malte Kloes Architekten. Bild: PD

Der Sieger steht fest. Das Projekt «Les Halles» gewinnt den Architekturwettbewerb für die Erneuerung des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums (GBS) an der Demutstrasse in St.Gallen. Damit kürt die Jury das Projekt des Zürcher Architekturbüros Malte Kloes Architekten. 111 Millionen Franken sind für das Projekt budgetiert. 2026 sollen die Bauarbeiten beginnen, 2032 soll es fertig sein.

Am Mittwoch stellte ein hochkarätiges Gremium das Siegerprojekt im Ausstellungssaal der Hauptpost an der Gutenbergstrasse in St.Gallen vor. Vor Ort waren Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin Bau- und Umweltdepartement; Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher Bildungsdepartement; Kantonsbaumeister Michael Fischer und Daniel Kehl, Rektor des GBS.

Sanierung unumstritten

Im November 2019 befürworteten 84 Prozent der Stimmberechtigten im Kanton St.Gallen den Baukredit für die Komplettsanierung des GBS-Gebäudes. Die vorberatende Kommission und der Kantonsrat hatten sich zuvor einstimmig für die Vorlage ausgesprochen. Dass das Gebäude saniert werden muss, gilt nach wie vor als unumstritten. Denn nach bald 45 Jahren Betrieb ist das Gebäude an der St.Galler Demutstrasse schlichtweg veraltet.

Susanne Hartmann, Vorsteherin Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Brandschutz, Absturz- und Erdbebensicherheit sind mangelhaft. Die Gebäudehülle und Teile der Haustechnik verbrauchen viel zu viel Energie und erfüllen heutige Anforderungen nicht mehr. «Wenn nichts gemacht wird, erhöht sich das Risiko von Schadenfällen», erklärt Susanne Hartmann, die den Anlass eröffnet.

Neben der Erneuerung des bestehenden Baus soll die Anlage durch einen neuen Schultrakt ergänzt werden. Im Foyer des Hauptgebäudes beim Haupteingang entsteht ein neues dreigeschossiges Atrium, ein überdachter Innenhof. Dank des offenen Raums soll das Gebäude heller und übersichtlicher werden. Das Konzept mit Atrien wird in allen Trakten umgesetzt. «Sie stehen für den Austausch und die Interdisziplinarität der Schule», sagt Rektor Daniel Kehl.

Atrien in allen drei Gebäudetrakten sollen das Gebäude heller und übersichtlicher machen. Bild: PD

Michael Fischer, Kantonsbaumeister St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Die Jury lobt das Siegerprojekt als «wohlbedacht» und «gut durchgearbeitet». Die Architektinnen und Architekten gingen «umsichtig» mit dem heutigen Bau um und entwickelten diesen qualitätsvoll weiter. Die vorhandene Bausubstanz werde möglichst «weiterverwendet, um Material und Ressourcen zu schonen». Kantonsbaumeister Michael Fischer ergänzt: «Der Geist des Gebäudes aus den 70ern sollte nicht verloren gehen. Das ist mit dem Siegerprojekt gelungen.»

Der geplante Erweiterungsbau soll zwischen dem bestehenden Gebäudetrakt der technischen Abteilung und der Sporthalle erstellt werden. Der neue Trakt werde anders materialisiert als die bestehenden Gebäude, sagt Fischer. Es handle sich um einen «reinen Holzbau». In Richtung Falkenwald entsteht ein Park, den die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft nutzen können. Im Süden auf der ganzen Länge des Gebäudes wird zudem eine Terrasse angebaut.

Situationsplan des Siegerprojekts für die Gesamterneuerung des GBS. Bild: PD

Energieeffizienz im Mittelpunkt

Die neue Anlage soll ausserdem um einiges grüner werden. Die zu ersetzenden Fassaden werden allesamt aus Holz konstruiert und vor der Holzkonstruktion sollen Fotovoltaikanlagen angebracht werden. «Diese produzieren nicht nur Energie, sondern schützen auch vor der Sonne», erklärt Susanne Hartmann. Auf den Dächern sollen weitere Fotovoltaikanlagen installiert werden. Geheizt wird die Schule mit einer Erdsonden-Wärmepumpenanlage.

Daniel Kehl, Rektor des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums (GBS). Belinda Schmid

Das Projekt überzeugt die Jury nicht nur wegen seiner Energieeffizienz. «Das Gebäude ist einladend und offen gestaltet und für vielfältige Lehr-, Lern- und Arbeitsformen ausgelegt», lobt GBS-Rektor Daniel Kehl. Es schaffe «vielfältige Begegnungs-, Lern- und Arbeitszonen».

Stefan Kölliker, Vorsteher Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Durch die Schulraumerweiterung am Schulstandort Demut im Riethüsli würden zudem zwei dezentrale Schulstandorte an der Zürcherstrasse und der Grütlistrasse in den Hauptstandort integriert. Das sei einerseits vorteilhaft für die Schulleitung, sagt Stefan Kölliker, und werde überdies noch rund 800'000 Franken Mietkosten pro Jahr sparen.

«Das Raumkonzept ermöglicht zeitgemässen, optimierten Betrieb auf lange Sicht.»

Ein Gipsmodell von «Les Halles»: Kantonsbaumeister Michael Fischer, Rektor des GBS Daniel Kehl, Regierungsrätin Susanne Hartmann, Regierungsrat Stefan Kölliker. Bild: Belinda Schmid

Mit über 4000 Lernenden in rund 50 Berufen ist das GBS das grösste Berufsbildungszentrum im Kanton. Um den Schulbetrieb während der Bauarbeiten ohne Unterbruch zu gewährleisten, erfolgt die Erneuerung in mehreren Bau- und Umzugsetappen. «Mit dem Bau eines Erweiterungstrakts am Standort Demutstrasse werden während der Bauzeit Rochadeflächen vor Ort bereitgestellt», sagt Susanne Hartmann. Auf grosse Provisorien könne damit verzichtet werden.

Von den insgesamt 111 Millionen Franken, die für das Projekt genehmigt sind, entfallen rund 69 Millionen Franken auf die Sanierung des bestehenden Gebäudes und rund 39 Millionen Franken auf den Erweiterungsbau.