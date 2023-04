Bildung «Stellenbesetzung bereitet uns schlaflose Nächte»: Wie der Kanton St.Gallen den Lehrpersonenmangel in der Volksschule bekämpfen will Laut Bildungschef Stefan Kölliker war der Lehrpersonenmangel im Kanton St.Gallen noch nie so akut wie im vergangenen Jahr. Darum wurden erste Massnahmen beschlossen. Beispielsweise erhalten Lehrerinnen und Lehrer ohne Diplom aufs kommende Schuljahr mehr Lohn.

Der Kanton St.Gallen hat konkrete Massnahmen beschlossen, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Bild: Peter Schneider/Keystone

«Wir haben seit Jahren eine angespannte Situation.»

Stefan Kölliker (SVP), Bildungschef des Kantons St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Mit diesen Worten beschreibt Stefan Kölliker den Lehrkräftemangel an den St.Galler Volksschulen. Der Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen sitzt an diesem Mittwoch gemeinsam mit Horst Biedermann, Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG), und Christoph Ackermann, Präsident des Verbandes der St.Galler Volksschulträger (SGV), in einem Sitzungszimmer im Regierungsgebäude an einem Tisch.

In der Post-Corona-Zeit habe sich die Lage «massiv verschärft», sagt Bildungschef Kölliker zum vergangenen Jahr.

«Der Lehrpersonenmangel war noch nie so akut.»

Darum hatte der Bildungsrat des Kantons St.Gallen im Juli 2022 die Arbeitsgruppe Lehrpersonenmangel eingesetzt. Geleitet wird Letztere von Bildungsrat Peter Göldi; zu den Mitgliedern gehören Martin Annen, Vorstandsmitglied des Verbandes der St.Galler Volksschulträger und Dienststellenleiter Schule und Musik der Stadt St.Gallen, oder Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des Verbandes Personal Öffentlicher Dienste (VPOD).

Am Mittwoch präsentierten Kölliker, Biedermann und Ackermann den zahlreichen Medienschaffenden erste Ergebnisse und kurzfristige Massnahmen. Es handele sich um einen Zwischenstand, fügt Kölliker hinzu. Der Schlussbericht soll im Mai des laufenden Jahres vorliegen.

Bis zu 1000 Franken mehr Lohn für Lehrkräfte ohne Diplom

Eine dieser kurzfristigen Massnahmen betrifft den Lohn. Die St.Galler Regierung erhöht ab dem Schuljahr 2023/24 den Lohn von Lehrerinnen und Lehrern ohne anerkanntes Lehrdiplom. Momentan erhalten nicht ausgebildete Lehrkräfte, die in den St.Galler Klassenzimmern stehen, 75 Prozent des regulären Lohns. Neu sollen sie 85 Prozent eines solchen Gehalts erhalten. In der Folge steigen die Monatslöhne der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer je nach Schulstufe und Dienstjahr brutto 600 bis 1000 Franken pro Jahr.

«Das erhöht die Attraktivität», sagt Stefan Kölliker. Doch er hält auch fest, dass der Lohn von Lehrerinnen und Lehrern ohne anerkanntes Lehrdiplom bewusst tiefer als jener ausgebildeter Fachkräfte ist. «Sie sollen nicht den gleichen Lohn bekommen.» Der Unterricht sei grundsätzlich pädagogisch professionell ausgebildeten Lehrpersonen vorbehalten.

Kölliker begründet die Lohnanpassung auch mit dem Wettbewerbsnachteil des Kantons St.Gallen. 75 Prozent des regulären Lohns sei eine deutlich tiefere Entschädigung als in anderen Kantonen.

PHSG erweitert Angebot für Quereinsteigende

Horst Biedermann, Rektor der PHSG. Bild: Samuel Schalch

Als weiteren Schritt, um den Fachkräftemangel an den Schulen zu entschärfen, führt die Pädagogische Hochschule St.Gallen ab Herbst 2024 zwei Studiengänge für Quereinsteigende für die Stufen Kindergarten und Primarschule sowie Sekundarstufe I ein. Diese beiden neuen Studiengänge ergänzen laut Rektor Horst Biedermann die bereits bestehenden berufsintegrierten Studiengänge und die bestehenden Teilzeit-Studienformen auf Kindergarten- und Primarstufe.

Ausserdem lockert die PHSG die Präsenzregelung für Stellvertretungen. Will heissen: Die PHSG akzeptiert ab sofort die Abwesenheit ihrer Studentinnen und Studenten im Falle einer Stellvertretung an einer Schule. Laut Biedermann besteht damit Anwesenheitspflicht nur noch bei Praktika oder sicherheitsrelevanten Kursen. «Daran müssen die Studierenden teilnehmen», betont er.

Herausforderung für Schulträger

Christoph Ackermann, Präsident der St.Galler Volksschulträger. Bild: PD

Dass es sich beim Lehrpersonenmangel an den Volksschulen im Kanton St.Gallen um eine «seit Jahren angespannte Situation» handelt, bestätigt auch der Präsident der St.Galler Volksschulträger Christoph Ackermann:

«Kündigungen bereiten uns Kummer. Stellenbesetzungen schlaflose Nächte.»

Per Ende März 2023 waren laut Ackermann an den öffentlichen St.Galler Volksschulen 221 Stellen ausgeschrieben. Eine Besserung ist nicht in Sicht. «Im September werden es noch mehr sein», so Ackermann.