Bildung «Psychische Probleme von Jugendlichen haben zugenommen»: St.Galler Lehrerverband verlangt mehr Zeit für Schülerinnen und Schüler Der kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband St.Gallen fordert eine Anpassung des Berufsauftrags für Lehrpersonen in der Volksschule. Präsident Patrick Keller erklärt, warum.

St.Galler Lehrpersonen sollen künftig mehr Zeit für Schülerinnen und Schüler haben. Bild: Getty

Lehrpersonen wenden immer mehr Zeit für die Unterstützung von und die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern auf. Das teilt der kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband (KLV St.Gallen) am Donnerstag in einem Communiqué mit. Dies ist mit einer der Gründe, warum der Berufsauftrag für Lehrpersonen an den St.Galler Volksschulen laut KLV angepasst werden soll.

Der Berufsauftrag ist seit dem Schuljahr 2015/16 im Einsatz. Er definiert, welche Aufgaben Lehrpersonen zu erfüllen haben und wie viel Zeit ihnen dafür zur Verfügung steht. Im Auftrag des Bildungsrates wurde der Berufsauftrag 2022/23 evaluiert. Gemäss Konsultationsantwort des KLV «ist es nun zentral, dass einige wesentliche Anpassungen oder Differenzierungen im Berufsauftrag vorgenommen werden, um seine Anwendung und Relevanz für die Schule weiter zu verbessern», wie der Verband in der Mitteilung weiter schreibt.

Häufiger Kontakt mit dem Schulpsychologischen Dienst

Patrick Keller, Präsident KLV St.Gallen. Bild: zvg

Patrick Keller ist Präsident des KLV St.Gallen sowie stellvertretender Lehrer und Schulleiter am Oberstufenzentrum Mühlizelg in Abtwil.

Er sagt: Sowohl die Evaluation als auch die Praxis hätten gezeigt, dass die zeitlichen Ressourcen im sogenannten Arbeitsfeld Schülerinnen und Schüler viel zu knapp bemessen seien. In diesen Bereich würden Unterstützung und Beratung der Schülerinnen und Schüler, administrative Aufgaben sowie die Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen in und ausserhalb der Schule fallen, so Keller. «In all diesen Bereichen hat die Arbeitsbelastung in den letzten Jahren insbesondere für die Klassenlehrpersonen deutlich zugenommen.» Und nennt ein Beispiel:

«Psychische Probleme von Jugendlichen haben zugenommen.»

In den vergangenen Jahren sei es für Lehrpersonen häufiger zum Kontakt mit der Schulsozialarbeit oder dem Schulpsychologischen Dienst und dem damit verbunden Zusatzaufwand und in der Folge auch Überstunden gekommen. «Das habe auch ich während meines Arbeitsalltags als Lehrer in Abtwil festgestellt», sagt Keller.

Konkret fordert der KLV St.Gallen die Umlagerung einer Unterrichtslektion (eine solche dauert im Kanton St.Gallen 45 Minuten) pro Woche aus dem Arbeitsumfeld Unterricht ins Arbeitsfeld Schülerinnen und Schüler. Will heissen: «Weniger Zeit fürs Planen und Halten des Unterrichts, mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler», wie Keller erklärt.

Diese Anpassung soll laut KLV kantonal erfolgen, «damit nicht noch weitere finanzstarke Gemeinden individuelle Anpassungen vornehmen und so die innerkantonale Konkurrenz um Lehrpersonal verstärken.» Zudem werde dadurch auch die Übernahme der Klassenlehrpersonenaufgabe wieder attraktiver.

Der Verbandspräsident sagt weiter: «Es gibt kulante Gemeinden, es gibt restriktive Gemeinden. Darum braucht es eine kantonale Richtlinie.»

Teilzeitlehrkräfte für Lager besser entschädigen

Mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler ist nicht die einzige Anpassung des Bildungsauftrags, die der KLV St.Gallen fordert.

Für schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verlangt er eine Umlagerung von drei Lektionen für ein Vollzeitpensum. Des Weiteren sollen Lehrpersonen mit einem Teilzeitpensum künftig während Lagerwochen zu 100 Prozent entschädigt werden. Das ist laut Keller momentan nicht in allen St.Galler Gemeinden der Fall.