Bildung Lehrpersonen öfter entlasten, Einsteigende besser begleiten, Kündigungsfrist anpassen: So will der Kanton St.Gallen den Lehrpersonenmangel bekämpfen Der Kanton St.Gallen stellt ein zweites Massnahmenpaket gegen den Lehrpersonenmangel vor. Bereits vor einem Monat waren erste Massnahmen für Lehrpersonen ohne Diplom und Quereinsteigende beschlossen worden. Was nun zusätzlich geschieht.

Der Kanton St.Gallen beschliesst Massnahmen, um dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Die Sommerferien rücken näher. Und damit auch das Ende des Schuljahres. Noch kein Ende in Sicht ist beim Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Auch nicht im Kanton St.Gallen. Massnahmen tun not. Diese zu erarbeiten, war Aufgabe einer interdisziplinären Arbeitsgruppe.

Seit einem Jahr ist sie an der Arbeit. Nun liegt der Abschlussbericht vor. Und er macht deutlich: Eine Patentlösung gibt es nicht. Und es braucht Massnahmen auf verschiedenen Ebenen. Dies mit dem klaren Ziel: langfristig sicherstellen, dass es qualifiziertes Lehrpersonal gibt.

Das sind die neuen Massnahmen, welche das Bildungsdepartement am Mittwoch kommuniziert hat:

Die Gemeinden – sie sind die Arbeitgeber der Lehrpersonen – sind aufgefordert, «flächendeckende, bezahlbare und bedarfsgerechte Kinderbetreuung» anzubieten. Das Volksschulgesetz ist kürzlich angepasst worden. Neu sind die Schulträger verpflichtet, ab dem Schuljahr 2024/25 diese Angebote zu schaffen.

Lehrpersonen sollen beim Einstieg in den Beruf besser begleitet werden. Die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) will die Berufseinführung in einem separaten Projekt überprüfen und optimieren. Ebenso prüft sie «weitergehende Massnahmen zur Unterstützung der Schulträger».

Der Fokus soll insgesamt nicht nur auf der Suche neuer Lehrpersonen liegen, es soll auch «besonders Sorge» zu jenen Lehrpersonen getragen werden, die bereits unterrichten. Die Schulen sind aufgefordert, Instrumente zu deren Entlastung vermehrt zu nutzen.

Arbeitsklima und Wertschätzung werden betont. Und der Kanton weist auf Beratungsdienste hin. So stehe etwa der Beratungsdienst Schule den Schulleitungen für Führungscoaching, Team- und Organisationsentwicklung zur Verfügung. Dadurch könne die Personalführung gestärkt werden.

Schulträger greifen als Notlösung gelegentlich auf Personen ohne Lehrdiplom zurück. Der Kanton bietet in diesen Situationen Unterstützung und Beratung an und übernimmt einen Teil der Kosten.

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich hat die Kontingentierung der Studienplätze für ihre Träger aufgehoben. Aktuell war das Angebot für den Kanton St.Gallen auf 45 Plätze beschränkt. Für das kommende Studienjahr gibt es bereits 65 Anmeldungen.

Die Kündigungsfrist für Lehrpersonen soll den umliegenden Kantonen angepasst werden. Da es sich dabei um eine Gesetzesänderung handelt, kann diese Anpassung allerdings nicht kurzfristig realisiert werden. Es muss dafür der politische Prozess durchlaufen werden.

Warum verlassen Lehrpersonen den Beruf?

Es sind dies nicht die ersten Massnahmen, welche Regierung und Bildungsrat gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und den Schulgemeinden beschliessen. Bereits vor zwei Monaten wurden erste, dringliche Massnahmen zur Bekämpfung des Lehrpersonenmangels präsentiert. So erhalten Lehrpersonen ohne Diplom ab dem neuen Schuljahr mehr Lohn. Sie verdienen neu 85 Prozent des regulären Lohns; heute sind es 75 Prozent. Ihr Monatslohn fällt damit um 600 bis 1000 Franken höher aus als heute. Die Pädagogische Hochschule führt zudem auf das Herbstsemester 2024 zwei neue Studiengänge für Quereinsteigende ein. Und Studierende der PH können künftig einfacher Stellvertretungen übernehmen.

Eine neue, ständige Arbeitsgruppe soll nun die Umsetzung der Massnahmen begleiten und künftig verlässliche Daten zur Situation der Lehrpersonen erheben. Dazu gehören etwa Gründe für Stellenwechsel, Fluktuationszahlen oder Berufsaustritte.