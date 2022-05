Bilanz St.Galler Kantonspolizei: Zwölf Ausweisentzüge und 160 Einsätze übers Auffahrts-Wochenende Einer fuhr auf der Autobahn rückwärts, viele waren ohne Führerausweis unterwegs: Die St.Galler Kantonspolizei sprach übers Auffahrts-Wochenende zwölf Fahrausweis-Entzüge aus, zudem hagelte es Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmende. Auch abseits der Strassen hat die Polizei intensive Tage hinter sich.

Die St.Galler Kantonspolizei war über Auffahrt auf und abseits der Strasse gefordert. Bild: Kapo SG

Den Anfang machte am Donnerstagmorgen ein 66-jähriger Autofahrer, wie die St.Galler Kantonspolizei in ihrer Meldung schreibt. Der Mann wollte dem Stau auf der Autobahn A13 ausweichen und fuhr deshalb rückwärts von der Autobahn. Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Zu schnell oder mit manipuliertem Auto unterwegs

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Ricken und Lömmenschwil musste die St.Galler Kantonspolizei vier Verkehrsteilnehmenden die Führerausweise auf der Stelle abnehmen oder aberkennen. In Ricken wurden ein 78-jähriger und ein 24-jähriger Motorradfahrer mit 120 respektive 126 km/h gemessen – erlaubt gewesen wären 80 km/h.

In Lömmenschwil wurden ein 58-jähriger und ein 40-jähriger Autofahrer in der 80er-Zone mit 133 und 122 km/h gemessen. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit hielt am Abend des gleichen Tages einen 52-jährigen Autofahrer bei der Einreise am Grenzübergang Kriessern an. Der Mann war bereits mit einem Führerausweisentzug belegt gewesen und wurde der Kantonspolizei St.Gallen übergeben.

Ebenfalls am selben Abend führten Polizisten in Rorschach eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde das Auto eines 23-jährigen Mannes kontrolliert. Die Auspuffanlage war dermassen manipuliert, dass das Auto stillgelegt wurde – auch technische Änderungen am Fahrzeug waren vorgenommen worden. Zudem wird der Mann wegen Verursachens von vermeidbarem Lärm angezeigt, wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt.

Über 1,5 Promille im Blut

Am Freitag führte die Kantonspolizei St.Gallen in Oberriet und Eschenbach Geschwindigkeitskontrollen durch. In Eschenbach wurde ein 39-jähriger Motorradfahrer im Tempo-50-Bereich mit 84 km/h gemessen. In Oberriet wurde ein 31-jähriger Autofahrer bei erlaubten 50 km/h mit Tempo 93 gemessen. Beiden Männern wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Bei einer Verkehrskontrolle wurde in Oberbüren ein 52-jähriger Mann angehalten, der über 1,5 Promille im Blut hatte. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit konnte am Grenzübergang in Diepoldsau zudem einen 35-jährigen Autofahrer stoppen, der lediglich einen Mofa-Ausweis besass.

Zu Fuss vom Kontrollposten entfernt

Am Samstagabend gingen zwei Verkehrsteilnehmende nach einer Verkehrskontrolle in Haag zu Fuss weiter, wie die Kantonspolizei zudem meldet. Eine 57-jährige Autofahrerin und ein 56-jähriger Mann hatten zu viel Alkohol im Blut. Die Kantonspolizei St.Gallen und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit stellten zudem bei einem 52-jährigen Autofahrer in Rheineck und einem 58-jährigen Autofahrer beim Grenzübergang in Diepoldsau fest, dass diese ohne gültigen Führerausweis unterwegs waren.

Am frühen Sonntagmorgen wurden in Henau und in Altstätten zwei Autofahrer kontrolliert. Ein 30-jähriger Autofahrer in Henau hatte über 1,5 Promille im Blut, ein 33-jähriger Autolenker in Altstätten über eine Promille. Ebenfalls am Sonntag übergab das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit der Kantonspolizei St.Gallen einen 24-jährigen Autofahrer sowie eine 22-jährige Autofahrerin, die beide ohne gültigen Führerausweis ein Auto gelenkt hatten.

Am Steuer den Lieferschein gelesen

Des Weiteren wurden bei den erwähnten Geschwindigkeitsmessungen zwölf weitere Verkehrsteilnehmende wegen zu hoher Geschwindigkeiten angezeigt. Bei technischen Verkehrskontrollen wurden bei 13 weiteren Fahrzeugen unerlaubte technische Änderungen festgestellt, welche eine Anzeige und teilweise ein Nachaufgebot zur Motorfahrzeugkontrolle zur Folge haben. «Zweimal intervenierten Angehörige der Kantonspolizei St.Gallen wegen Verrichtungen während der Fahrt, wie im Falle eines 20-jährigen Lieferwagenfahrers, der am Samstagmorgen in Ricken beim Lesen eines Lieferscheins während der Fahrt beobachtet wurde», schreibt die Polizei.

Sämtliche Verkehrsteilnehmende werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt. Die zuständigen Strassenverkehrsämter werden zur Prüfung von administrativen Massnahmen ebenfalls benachrichtigt.

Viele Einsätze wegen Ruhestörungen und wegen Streitereien

Daneben war die Kantonspolizei St.Gallen über das Auffahrtswochenende auch bei weiteren Einsätzen stark gefordert, wie sie weiter schreibt. Rund 160 Mal rückte sie wegen verdächtiger Feststellungen, medizinischer Notfälle, weiterer Hilfestellung für Bürgerinnen und Bürger, Ruhestörungen oder Interventionen im zwischenmenschlichen Bereich aus.