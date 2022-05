Bilanz «Ein Comeback, das Mut macht»: 5'500 Besucherinnen und Besucher feiern am St.Galler Honky Tonk Festival Das Honky Tonk Festival feiert ein Comeback: Am Samstag besuchten den Anlass gleich viele Gäste wie vor der Pandemie. Das freut die Festivalchefin.

40 Bands musizierten in 29 Lokalen der Innenstadt, etwa im Restaurant Marktplatz. Bild: Donato Caspari

Nach zwei Jahren Pause ist das Honky Tonk Festival am Samstag zum 22. Mal über die Bühne gegangen – 40 Bands musizierten in 29 Lokalen der Innenstadt. «Wir wussten nicht, was uns erwartet und ob die Leute sich wieder für Konzerte in enge Räume wagen», sagt Festivalleiterin Fabienne Wolfschläger. Die meisten Tickets werden jeweils an der Abendkasse verkauft; zudem ist das Honky Tonk wetterabhängig.

Doch am Abend des 30. April hörte der Regen rechtzeitig auf, und 5'500 Besucherinnen und Besucher kamen – gleich viele wie 2019. «Wir sind sehr glücklich mit dieser Zahl», zieht die Festivalchefin Bilanz:

«Es war ein gutes Comeback, das Mut macht.»

Auch die Gastronominnen und Gastronomen seien «happy» damit, wie Wolfschläger sagt. Die meisten Gäste sind zwischen 24 und 35 Jahre alt. Es sind etwas mehr Frauen als Männer dabei, und 90 Prozent kommen aus der Stadt St.Gallen.

Kugl, Flon und Talhof waren zeitweise so voll, dass niemand mehr eingelassen werden konnte. Erstmals wurde auch die Schutzengelkapelle im Stiftsbezirk bespielt. Dort gab etwa die St.Galler Singer-Songwriterin Elyn ein sphärisches Konzert, das gut in die sakralen Räume passte. Das positive Fazit von Fabienne Wolfschläger: Das Honky Tonk könne 2023 auf jeden Fall wieder stattfinden.