Bezirksgericht Frauenfeld Tötungsdelikt Barchetsee: Thurgauer Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei Tatverdächtige Die Staatsanwaltschaft hat beim Bezirksgericht Frauenfeld Anklage gegen einen 62-jährigen Schweizer und einen 58-jährigen Italiener erhoben. Sie werden beschuldigt, im Dezember 2007 einen 27-jährigen Ägypter mit einer Pistole getötet und im Barchetsee in Oberneunforn versenkt zu haben.

Der Barchetsee liegt bei Oberneunforn, etwa 15 Kilometer von Schaffhausen entfernt. Bild: PD

Am 13. Dezember 2007 wurde ein 27-jähriger Ägypter tot aus dem Barchetsee bei Oberneunforn geborgen. Die Leiche wies Schusswunden auf und war mit einem 30 Kilogramm schweren Betonelement beschwert. Bei den in der Folge von den Strafverfolgungsbehörden des Kantons Thurgau geführten Ermittlungen konnte zunächst keine Täterschaft identifiziert werden.

Wie es in einer Medienmitteilung vom Montagmorgen heisst, hat die Staatsanwaltschaft nun beim Bezirksgericht Frauenfeld Anklage gegen einen 62-jährigen Schweizer und einen 58-jährigen Italiener erhoben. Sie fordert eine Verurteilung wegen Mordes. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Kapo setzte unter anderem verdeckte Ermittler ein

Vor rund fünf Jahren wurde das Verfahren im Rahmen einer Cold Case-Aufarbeitung erneut aufgerollt. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei führten in der Folge umfangreiche Ermittlungen und setzten dabei unter anderem verdeckte Ermittler, Observationen und weitere technische Überwachungen ein. Nach mehrjähriger intensiver Ermittlungsarbeit konnten im August 2022 ein 62-jähriger Schweizer und ein 58-jähriger Italiener festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft hat das Untersuchungsverfahren nun abgeschlossen. Sie hat die Anklage gegen die beiden Beschuldigten wegen Mordes an das Bezirksgericht Frauenfeld überwiesen. Sie wirft den Beschuldigten vor, das Opfer unter einem falschen Vorwand an einen Waldrand in der Nähe von Frauenfeld gelockt zu haben. Dort hätten sie mit einer Pistole mehrmals auf das Opfer geschossen, wobei sie den letzten Schuss gezielt auf den Kopf abgegeben hätten. Anschliessend hätten sie das Opfer nach Oberneunforn transportiert und dieses in den Barchetsee geworfen.

Für den angeklagten 62-jährige Schweizer, der sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft befindet, hat die Staatsanwaltschaft die Anordnung von Sicherheitshaft beantragt.

Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für beide Angeklagten die Unschuldsvermutung. (pd/red)