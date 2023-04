Bevölkerung Höchster Zuwachs seit 30 Jahren: Im Kanton St.Gallen lebten Ende 2022 rund 526’000 Personen Gemäss den provisorischen Bevölkerungszahlen lebten per Ende letztes Jahr 525’870 Personen im Kanton St.Gallen. Damit ist die ständige Wohnbevölkerung um gut 6600 Personen gewachsen. Dies entspricht dem höchsten Zuwachs seit 30 Jahren.

Im Kanton St.Gallen leben immer mehr Menschen. Bild: Getty

2022 ist die ständige Wohnbevölkerung des Kantons St.Gallen um 6625 Personen auf insgesamt 525’870 Personen gewachsen. Der Zuwachs entspricht etwa der Einwohnerzahl der Gemeinde Bad Ragaz und ist gleichzeitig der höchste Wert seit drei Jahrzehnten.

Damit wächst der Kanton St.Gallen 2022 deutlich stärker als die Gesamtschweiz und auch stärker als die anderen Ostschweizer Kantone. Im langjährigen Vergleich seit 1981 – so lange zurück reichen die Daten der Fachstelle für Statistik – wächst St.Gallen relativ aber deutlich schwächer als der Thurgau.

Laut Mitteilung des Kantons hat sowohl die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer (+2178; +0,6%) wie auch der ausländischen ständigen Wohnbevölkerung (+4447; +3,4%) eine Zunahme erfahren.

Jede sechste Gemeinde mit leichtem Bevölkerungsrückgang

63 von 75 Gemeinden sind gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das stärkste prozentuale Wachstum weist die Gemeinde Berg auf (+9,2%; +83 Personen). Die Stadt St.Gallen verzeichnet hingegen den grössten absoluten Bevölkerungszuwachs (+0,8%, +578 Personen).

Knapp ein Sechstel der Gemeinden verzeichnet einen (leichten) Bevölkerungsrückgang. Die Gemeinden mit rückläufigen Einwohnerzahlen sind über den ganzen Kanton verteilt. Die Gemeinde Ebnat-Kappel erfuhr den grössten prozentualen wie auch absoluten Rückgang (-1,5%; -74 Personen).

Insgesamt verzeichnen alle Wahlkreise einen Bevölkerungszuwachs. Der Wahlkreis Sarganserland liegt mit einem Plus von 2,0 Prozent an der Spitze, während der Wahlkreis St.Gallen mit einem Plus von 0,8 Prozent das tiefste relative Bevölkerungswachstum aufweist.

Rorschach und St.Margrethen mit höchstem Ausländeranteil

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der ständigen ausländischen Staatsangehörigen um 4447 auf total 133’881 Personen gestiegen. Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen liegt Ende 2022 bei 25,5 Prozent und somit um 0,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Er bewegt sich damit in einer ähnlichen Höhe wie jener der gesamten Schweiz.

In den Gemeinden Rorschach und St.Margrethen liegt der Ausländeranteil mit etwas mehr als 50 Prozent am höchsten, in der Gemeinde Mosnang mit 5,8 Prozent am tiefsten.

Zuwanderung und Geburtenüberschuss

Die Bevölkerungsentwicklung im Kanton St.Gallen ist vor allem auf den positiven Wanderungssaldo von 5795 Personen und in geringerem Ausmass auf den Geburtenüberschuss (Differenz zwischen der Anzahl Geburten und der Anzahl Todesfälle) von 772 Personen sowie die Bestandesbereinigung zurückzuführen. Letztere beschreibt alle Veränderungen, die nicht auf demografische Bewegungen zurückzuführen sind.

2022 verzeichnete der Kanton St.Gallen 5176 Lebendgeburten und 4404 Todesfälle. (pd/nat/rus)