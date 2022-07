BESUCH Besondere Ehre: Deutscher Spitzendiplomat besucht Tagblatt-Redaktion Stephan Steinlein kennt die deutsche Politik aus nächster Nähe. Seit über 20 Jahren arbeitet der Staatssekretär Hand in Hand mit Frank-Walter Steinmeier, dem früheren Aussenminister und aktuellen Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Einen Aufenthalt in St.Gallen hat der Spitzendiplomat für einen Abstecher auf die Tagblatt-Redaktion benutzt.

Stephan Steinlein, Staatssekretär und bis vor kurzem Stabschef von Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Tobias Garcia

Mit Stephan Steinlein hat ein bis vor kurzem hochrangiger Vertreter der deutschen Bundesregierung die Redaktion des St.Galler Tagblatts besucht. Steinlein weilt derzeit für ein Sabbatical an der Universität St.Gallen, ehe er zum Abschluss seiner Karriere nochmals einen Botschafterposten übernimmt.

Zwischen 2017 und 2022 war Steinlein im Amt eines Staatssekretärs Chef des Bundespräsidialamtes von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Deutsche Medien bezeichnen ihn deshalb als «graue Effizienz der Macht. Nie laut, aber einflussreich». Insgesamt ist Steinlein seit 30 Jahren in Diensten der deutschen Regierung, davon mehr als 20 Jahre lang für Steinmeier. Sein erster Posten bekleidete er als Botschafter in Paris für die damalige DDR.

Steinlein spricht im Interview über den Krieg in der Ukraine und wie Europa Wladimir Putin entgegentreten muss. Weiter äussert er sich zum Verhältnis zwischen Bern und Berlin und zur Frage, ob es einen Ausweg aus der europapolitischen Sackgasse gebe, in welcher sich die Schweiz befindet. Das Interview wird am Samstag auf diesem Portal publiziert.