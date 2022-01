Best of 2021 Der rebellische Wirt, Ärger um ein Fitnesscenter und eine Liebesbeziehung zu dritt: Das sind die zehn emotionalsten Geschichten des vergangenen Jahres Überraschendes, Kurioses und Herzerwärmendes haben unsere Reporterinnen und Reporter im vergangenen Jahr in der Ostschweiz zutage gefördert. Wir präsentieren zehn Geschichten, die besonders bewegt haben.

Mein Umweg zum Kind

Lena (34) wünschte sich Kinder, mehr als alles in der Welt. Doch dieser Wunsch ging jahrelang nicht in Erfüllung. Also versuchte sie es mit kostspieligen und mitunter abenteuerlichen Therapien. Martin Oswald erzählt die bewegende Geschichte einer St.Galler Mutter, die für ihren Kinderwunsch alles geopfert hat.

Der rebellische Wirt aus Arbon

Seit Jahren liegt Gionatan Capuano mit den Behörden übers Kreuz. Der Grund: Der Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon hat ohne Baubewilligung zwei Pergolen für sein Gartenrestaurant erstellt. Nun zieht er vors Bundesgericht. Bei einem Treffen mit Annina Flaig gab Capuano Einblick in sein Seelenleben – und seinen Werdegang vom schlechten Schüler zum erfolgreichen Wirt, der auch in eine Zigarrenfabrik in Costa Rica involviert ist.

Ein Ex-Swissair-Pilot blickt zurück

Am 2. Oktober 2021 jährte sich das Grounding der Swissair zum 20. Mal. Der Thurgauer Fritz Wirz war 32 Jahre Pilot bei der Airline. «Man gab alles für die Firma, hatte sich aufgeopfert, zum guten Ruf der Swissair beigetragen. Und auf einmal war man nichts mehr wert», blickt Wirz auf jene dramatischen Stunden und Tage zurück. Seinen letzten Flug sollte er im Dezember 2001 absolvieren – danach verstaute er seine Uniformen im Keller und kümmerte sich fortan um seine Familie. Das Porträt von Alain Rutishauser:

Betreuung von Angehörigen

Urs Diener ist einer von 170’000 betreuenden Angehörigen in der Schweiz. Der Niederteufner kümmert sich rund um die Uhr um seine an Parkinson erkrankte Frau Els. Unterstützt wird er von der Spitex, Hilfe gibt es aber auch von anderen Stellen.

Ménage à trois: Das Liebestrio aus Teufen

«Ich glaube, es gibt viele, die in einer offenen Beziehung leben wollen, sich aber nicht trauen»: Das sagt eine 26-jährige Frau aus Teufen. Sie teilt sich einen Mann mit einer anderen Frau und sagt offen, dass der monogame Lebensstil nicht zu ihr passe. Der hohe Erwartungsdruck in traditionellen Beziehungen und Bedürfnisse, die eine einzige Person erfüllen muss – das will sie in ihrem Liebesleben nicht. Jolanda Riedener und Martin Oswald haben das Liebestrio aus Teufen getroffen:

Abschied vom Kebabladen

21 Jahre lang hat Mahmut Özdemir im St.Galler Linsebühl den Kebabladen Limon geführt. Nun ist Schluss: Nach gesundheitlichen Problemen und dem zweiten Lockdown entschied er, sein Geschäft aufzugeben, denn: «Als ich krank war, habe ich gemerkt, dass es sich nicht mehr lohnt, weiterzuarbeiten.» Beim Treffen mit Sandro Büchler sagte er, er wolle jetzt das Leben geniessen mit seiner Familie. Was danach komme, wisse er nicht.

Ein Rollstuhlfahrer prangert Schikanen in Romanshorn an

Nach einer Hirnblutung lag der Romanshorner Silvan Mumenthaler drei Tage im Koma. Seit 13 Jahren sitzt er im Rollstuhl. Und ärgert sich praktisch täglich über Schikanen, mit denen Menschen mit Behinderung im Alltag konfrontiert sind. Von der Bahnhofstür eingeklemmt, vom Buschauffeur zurechtgewiesen, im Einkaufszentrum wegen seines Hundes kritisiert: Ein Rundgang mit dem Rollstuhlfahrer durch seinen Wohnort.

Mahnungen statt Trainings für Fitnesscenter-Kundinnen

«Ich weiss nicht, wie dieser Mensch noch ruhig schlafen kann»: Das sagte eine alleinerziehende Mutter zweier Kinder über den Inhaber der Fitnesscenter-Kette Hotshape. Das Unternehmen schloss alle Filialen in der Schweiz, auch jene in St.Gallen. Doch die Kundinnen konnten ihre Verträge nicht kündigen – ja sogar mit Mahnungen und Betreibungen wurden sie eingedeckt.

Der Skandal-Unihockeyaner in der Schweizer Provinz

Medien in seiner Heimat Schweden warfen ihm vor, Teil eines Drogenhändlerrings gewesen zu sein, verurteilt wurde er wegen Trunkenheit am Steuer und geringfügiger Drogendelikte: der Unihockey-Doppelweltmeister Alexander Rudd. Im August wurde bekannt, dass der Skandal- und Spektakelspieler in die Schweiz wechselt: zum Schwanzclub Ad Astra Sarnen. Was steckt hinter dieser speziellen Geschichte und den Schlagzeilen über Rudd? David Grob hat den Mann getroffen – sein Porträt:

Ein Plattenhändler hört auf

«Musik wurde wertlos. Man kann sie herunterladen oder streamen, aber das wollen viele Leute nicht. Sie wollen etwas besitzen und in den Händen halten.» Das sagt Thomas Spirig. Trotzdem hat er im Herbst seinen Plattenladen Yesterday's Music in St.Gallen geschlossen – nach 30 Jahren. Er will nun etwas kürzertreten – und auch wieder mehr Zeit mit Kollegen verbringen.