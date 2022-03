Berufung Täter traktiert Wehrlosen mit Faustschlägen gegen den Kopf – nun erhöht das Kantonsgericht die Strafe Die Staatsanwaltschaft wollte für Faustschläge an den Kopf eines Mannes eine höhere Strafe erwirken. Sie wolle damit ein Zeichen setzen. Das Kantonsgericht St.Gallen folgte ihrem Antrag.

Gefährliche Schläge gegen den Kopf: Das St.Galler Kantonsgericht erhöht die bedingte Freiheitsstrafe für einen 21-jährigen Mann von 12 auf 21 Monate. Bild: Getty

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen ging es um einen Fall, der sich im Frühling 2018 am Bahnhof Wil ereignete. Vor Schranken sass ein junger Mann, dem vorgeworfen wurde, er habe zusammen mit einem Mittäter einen Mann mit Faustschlägen und Fusstritten gegen den Kopf und Körper traktiert, auch als dieser schon am Boden gelegen sei.

Schläge an Kopf sind gefährlich

Das Kreisgericht Wil hatte den 21-jährigen Beschuldigten im April 2020 der versuchten schweren Körperverletzung und des Raufhandels schuldig erklärt. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr und zu einer Busse von 700 Franken. Von einer Landesverweisung wurde abgesehen.

Der Staatsanwalt konnte sich mit diesem Urteil nicht einverstanden erklären. Die Strafbehörden hätten sich immer wieder mit Schlägereien auseinanderzusetzen, in denen die Opfer mit Schlägen an den Kopf traktiert und selbst dann noch mit Tritten bedacht würden, wenn sie wehrlos am Boden lägen, begründete er die Berufung. Der Kopf sei ein sehr verletzlicher Körperteil des Menschen, der bei Schlägen massive und irreparable Schäden erleiden könne.

Mit der Berufung und dem Antrag, die bedingte Freiheitsstrafe sei auf zwei Jahre zu erhöhen, wolle die Staatsanwaltschaft ein Zeichen setzen. Sie wolle zeigen, dass sie diese Art von Straftat konsequent ahnde und sich für eine der Tatschwere angemessene Strafe einsetze. Spätestens als das Opfer am Boden gelegen sei, habe es keinen Grund mehr für weitere Schläge gegeben. Wie Videoaufnahmen zeigten, habe der Beschuldigte aber dem Wehrlosen nochmals zwei Fusstritte versetzt. Eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten sei somit der Tat nicht angemessen.

Opfer provozierte und drohte

Der junge Mann schilderte an der Berufungsverhandlung den Vorfall als Notwehr. Sein Kollege sei vom stark alkoholisierten Kontrahenten zuerst angegriffen worden. Sie hätten immer wieder gesagt, er solle verschwinden, doch habe er weiter provoziert und gedroht. Er habe schliesslich nur zugeschlagen, um seinen Kollegen vor dem Mann zu schützen. Als er am Boden gelegen sei, habe er ihm nur ganz leichte Fusstritte versetzt, weil er immer wieder habe aufstehen wollen.

Die Verteidigerin des Beschuldigten beantragte mit Anschlussberufung einen vollumfänglichen Freispruch von Schuld und Strafe. Sie begründete ihn mit berechtigter Notwehr und gab zu bedenken, dass der Kontrahent zwölf Jahre älter und körperlich überlegen gewesen sei. Er sei der Aggressor gewesen, der immer wieder auf einen der beiden jungen Männer losgegangen sei.

Kantonsgericht erhöht Strafe auf 21 Monate

Das Kantonsgericht St.Gallen folgte im Wesentlichen den Argumenten der Staatsanwaltschaft. Sie verurteilte den Beschuldigten wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Raufhandel. Die bedingte Freiheitsstrafe mit einer Probezeit von zwei Jahren erhöhte sie auf 21 Monate. Wegen Härtefalls verzichtete sie auf eine Landesverweisung des in der Schweiz geborenen kosovarischen Staatsbürgers.