Berufsmatura Teilzeit, Selbststudium, berufsbegleitend: In St.Gallen wird die Zweitweg-Berufsmatura flexibler Das Angebot für die Berufsmatura nach der Lehre wird erweitert. Ein berufsbegleitender Kurs ergänzt das Angebot. Mit den Angeboten an anderen Berufsschulen stehen Lernenden immer mehr Unterrichtsmodelle zur Verfügung.

Die Berufsmatura wird nicht mehr nur per Präsenzunterricht erworben. Bild: Leopatrizi / iStockphoto

Die Berufsmatura nach der Lehre wird immer beliebter: Vergangenes Jahr erwarben im Kanton St.Gallen gemäss Bundesamt für Statistik 802 Schülerinnen und Schüler das nachträgliche Berufsmaturitätszeugnis via BM2. Hierfür war bislang an den meisten Schulen ein einjähriger Vollzeitkurs notwendig. Nun will der Kanton sein Angebot für die Zukunft rüsten und führt in St.Gallen ein zweijähriges Lehrangebot ein.

Wie das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen GBS mitteilt, wird das neue Angebot im kommenden August erstmals durchgeführt. BM2-flex stellt ein neues ergänzendes Angebot zur herkömmlichen Berufsmatura dar, welches mit vier Semestern doppelt so lange dauert wie das bisherige. Dafür findet Präsenzunterricht nur noch freitags statt.

Ostschweizer Berufsmatura wird vielfältiger

Damit soll ein berufs-, familien- oder sportbegleitender Kurs geschaffen werden, wovon nicht nur die Lernenden, sondern auch Unternehmen profitieren sollen. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, welches Teil der IT-Bildungsoffensive ITBO des Kantons St.Gallen ist. Ziel das Kantons ist dabei, die Bildung zukunftsorientiert zu gestalten. Im Vergleich zum herkömmlichen Präsenzstudium sinkt die Anwesenheitszeit. Die Lernenden arbeiten zu einem grossen Teil selbstorganisiert sowie orts- und zeitunabhängig, heisst es in der Mitteilung.

Mit dem Kurs in St.Gallen nimmt die Angebotsvielfalt in der Ostschweiz weiter zu. In Buchs wird seit kurzem ein einjähriges Angebot mit zwei Tagen Online-Unterricht und drei Präsenztagen angeboten. In Wil gibt es ein zweijähriges Angebot mit zwei Abendkursen und einem Präsenztag wöchentlich. In Herisau wird eine dreisemestrige berufsbegleitende Berufsmatura angeboten und im Thurgau gibt es neben dem herkömmlichen Vollzeitmodell ein zweijähriges Teilzeitmodell.