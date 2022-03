Kokshochburg Drogenanalyse in Abwasser zeigt: Kokainkonsum in St.Gallen explodiert – nur in Antwerpen wird mehr gekokst Der Konsum von Kokain hat sich in St.Gallen 2021 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. St.Gallen überholt damit Zürich wieder – und ist erneut die Kokshochburg der Schweiz.

Wir haben es schwarz auf weiss: In St.Gallen wird soviel gekokst wie noch nie. Bild: Goran Basic

St.Gallen ist wieder die Kokainhochburg der Schweiz. Nirgendwo sonst wurde 2021 schweizweit so viel Kokain konsumiert wie in der Ostschweizer Stadt. Damit lässt St.Gallen auch Zürich wieder hinter sich, welches 2020 noch den Schweizer Spitzenrang belegte. Dies zeigen Analysen der europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, deren aktueller Bericht am Donnerstag veröffentlicht worden ist.

Die Fachstelle untersucht das Abwasser in rund 80 europäischen Städten auf Rückstände von Kokain und anderer Drogen. Die Wissenschaftler listen dabei die Anzahl Milligramm eines bestimmten Stoffes pro 1000 Einwohner auf, die täglich nachgewiesen werden konnten. Die St.Galler Proben wurden in der Abwasserreinigungsanlage Hofen in Wittenbach entnommen.

Auffallend: Der Kokainkonsum in St.Gallen hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Wurden 2020 im St.Galler Abwasser noch 691,83 Milligramm mg nachgewiesen, so ist der durchschnittliche Wert 2021 auf 1336,68 Milligramm angestiegen. Wenig überraschend wird am Wochenende mehr konsumiert als an Tagen unter der Woche.

Kokainkonsum in St.Gallen und Zürich Milligram pro 1000 Einwohner und Tag St.Gallen Zürich 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jahr 0 500 1000 1500

In Zürich hingegen, dem letztjährigen Schweizer Spitzenreiter, ist der Konsum gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Während in St.Gallen der Kokainkonsum pro Jahr stärker zu schwanken scheint, ist das nachgewiesene Kokain in Zürich stabiler. 790,58 Milligramm Kokain wurden 2021 im Zürcher Abwasser nachgewiesen, 2020 waren es 874,36 Milligramm. Basel belegt in den Kokain-Charts den siebten Rang, Genf den neunten und die Bundeshauptstadt Bern liegt abgeschlagen auf dem sechzehnten.

Nur in Antwerpen wird in Europa mehr gekokst als in St.Gallen

Auch europaweit belegt die Ostschweizer Stadt einen Spitzenplatz: Einzig in Antwerpen wird mehr Kokain konsumiert als in St.Gallen. Seit drei Jahren wird im Abwasser der belgischen Stadt am meisten Kokain nachgewiesen. 1581,88 Milligramm waren es 2021. Auf Rang drei folgt Amsterdam, auf Rang vier Zürich und auf Rang fünf Brüssel.

In diesen 20 europäischen Städten wurde 2021 am meisten Kokain konsumiert In Milligram pro 1000 Einwohner und Tag 0 500 1000 1500 Antwerpen St.Gallen Amsterdam Zürich Brüssel Bristol Basel Barcelona Genf Eindhoven Zagreb Santiago Kopenhagen Utrecht Castellon Bern Lissabon Dortmund Paris Koper Stadt

Der Anstieg in St.Gallen folgt einem generellen Trend. Die Studienautoren schreiben in einer einordnenden Pressemitteilung:

«Insgesamt verzeichnete 2021 mehr als die Hälfte der Städte einen Anstieg der Kokainrückstände im Vergleich zu den Daten für 2020.»

Die europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht untersuchte das Abwasser nebst Kokain auch auf weitere Drogenrückstände. Dabei zeigt sich: Schweizer Städte belegen nur beim Kokainkonsum Spitzenränge, bei allen anderen untersuchten Substanzen tauchen sie unter «ferner liefen» auf.

