Bergwanderwege «Fallschutznetze lösen falsches Sicherheitsempfinden aus»: Der Bezirksrat Schwende-Rüte verzichtet deshalb auf Massnahmen im Alpstein Zwei Wanderer stürzen zwischen Aescher und Seealpsee in den Tod, ein Wanderwegexperte kritisiert den Zustand der Strecke. Der Bezirksrat Schwende-Rüte bleibt dennoch bei seinem Entscheid, die Wege als Bergwanderwege einzustufen und keine grossflächigen Veränderungen anzustreben.

Eine Tafel warnt vor dem Abstieg zum Seealpsee. Doch genügt das? Bild: Raphael Rohner

«Weg erfüllt viele bauliche Vorgaben nicht, da besteht sofortiger Handlungsbedarf!» Mit diesen Worten kritisierte vor rund zwei Wochen ein Wanderwegexperte den Zustand der beliebten Strecke zwischen Aescher und Seealpsee. Im Juli sind an derselben Stelle zwei Wanderer in den Tod gestürzt. Und es sind nicht die einzigen Todesfälle in kürzerer Vergangenheit: In den vergangenen fünf Jahren sind insgesamt acht Menschen auf dem Wanderweg tödlich verunfallt.

Jetzt hat sich der Bezirksrat Schwende-Rüte über den Zustand des Weges beraten. Der Bezirksrat bleibt laut Medienmitteilung bei seinem Entscheid, die Wege vom Äscher zum Seealpsee und der Altenalp als Bergwanderwege einzustufen – dazu gehört die Klassifikation «anspruchsvoller Bergweg» und eine rot-weiss-Markierung – und nicht grossflächige Veränderungen anzustreben.

Die Montage von Fallschutznetzen oder anderen talseitigen Verbauungen löst laut Bezirksrat ein falsches Sicherheitsempfinden aus und sei keine geeignete Massnahme. «Im Gebirge gelten andere Gefahren und Voraussetzungen als auf einem Talwanderweg. Dies wird in der Klassifikation eines Wanderwegs berücksichtigt und kann durch die baulichen Massnahmen nur bedingt entschärft werden», heisst es im Communiqué weiter.

Zwei Wanderer wagen vorsichtig den Abstieg zum Seealpsee. Bild: Raphael Rohner

Eigenverantwortung und Sensibilisierung stärken

Ruedi Spiess, Wanderwegexperte aus Bern, hat den Zustand des Wanderweges teils heftig kritisiert. Wenn so oft Unglück passiere, könne die Schuld nicht alleine bei den Wanderern liegen. Spiess machte verschiedene Stolperfallen und fehlende Sicherungen aus. Trotz seiner Kritik hielt Spiess fest: Viele Stellen seien gut gebaut und gepflegt.

In einer ersten Reaktion auf die Kritik hielt Sepp Manser, ressortverantwortlicher Bezirksrat des Bezirks Schwende-Rüte, an der Art und Weise des Weges fest. Ein Bergwanderweg soll ein Bergwanderweg bleiben. Betonieren komme nicht in Frage.

In der Medienmitteilung macht der Bezirksrat denn auch auf die Eigenverantwortung jedes einzelnen Gastes aufmerksam. Die Bergwanderwege von der Ebenalp über den Äscher zum Seealpsee oder der Altenalp würden konsequent nur erfahrenen Berggängern empfohlen. Alternativ könnten weniger geübte Berggänger den Seealpsee über eine befestigte Strasse erreichen.

Der Bezirksrat sieht Handlungsbedarf zur Unfallprävention bei der verstärkten Information und Sensibilisierung. Deshalb soll künftig beim Wegeinstieg Äscher eine Informationstafel aufgestellt werden. Dabei soll zweisprachig und mit Piktogrammen auf die Gefahren im alpinen Gebiet aufmerksam gemacht werden. (pd/nat)