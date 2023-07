Baustelle 29-Jähriger bei Arbeitsunfall in Unterterzen schwer verletzt Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Unterterzen ist ein 29-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst, musste er ins Spital geflogen werden.

Der verletzte Arbeiter wurde nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst ins Spital geflogen. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Freitag um 7 Uhr ist der Kantonalen Notrufzentrale ein schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle auf den Bahngleisen entlang der Walenseestrasse gemeldet worden. Wie es am Freitagnachmittag in einer Medienmitteilung der St.Galler Kantonspolizei heisst, wurde dabei ein 29-jähriger Arbeiter schwer verletzt.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen führte der 29-Jährige zusammen mit weiteren Personen Arbeiten auf einer Eisenbahnbaustelle durch. Auf den Geleisen sei auch ein Schienenbagger, gelenkt von einem 57-jährigen Mann, im Einsatz gewesen. Aus bislang unbekannten Gründen dürfte dabei der 29-jährige Arbeiter vom Schienenbagger im Beinbereich überrollt worden sein.

Wie es im Communiqué weiter heisst, wurde er dabei schwer verletzt und musste nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst mit Notarzt von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen werden. Die Kantonspolizei St.Gallen untersucht unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons den genauen Unfallhergang sowie die Ursache. (kapo/evw)