Balgach 55-Jähriger stirbt nach Selbstunfall mit dem E-Bike Am Samstag, kurz nach Mitternacht, ist es auf der Ländernachstrasse in Balgach zu einem Selbstunfall eines E-Bikes gekommen. Ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Trotz Rettungsmassnahmen starb der E-Bike-Fahrer noch auf der Unfallstelle. Smbolbild: Kapo SG

Gemäss Aussagen einer Auskunftsperson fuhr der 55-Jährige mit seinem E-Bike ohne Helm in Richtung Balgach. Bei einem Bauernhof kam sein E-Bike aus zurzeit unbekannten Gründen kontinuierlich nach links und kam von der Strasse ab. Daraufhin verkeilte das Vorderrad. In der Folge stürzte der 55-Jährige vom E-Bike und zog sich gemäss Mitteilung der Polizei schwerste Verletzungen zu. Trotz schneller Hilfe durch den Rettungsdienst verstarb der 55-Jährige in der Region wohnhafte Schweizer noch auf der Unfallstelle. (kapo/chs)