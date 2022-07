Bahnunfall An diesen Ostschweizer Bahnübergängen ereignen sich die meisten Unfälle – der Bahnübergang in Wasserauen gehört nicht dazu Dank Sanierungsarbeiten sind Unfälle an Bahnübergängen in den vergangenen Jahren in der Ostschweiz rückläufig. Ausnahmen gibt es aber immer wieder. So auch in Wasserauen, wo am Sonntag ein Personenwagen mit einem Zug der Appenzeller Bahnen kollidiert ist.

Der Zug der Appenzeller Bahnen wurde von den Gleisen gedrückt. Bild: BRK News

Am Bahnübergang Schwendetalstrasse 37 in Wasserauen hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Personenwagen wollte das Gleis an einem mit Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang überqueren und kollidierte mit einem Zug der Appenzeller Bahnen (AB). Der Lenker wurde mittelschwer, die beiden Mitfahrer schwer verletzt. Der erste Unfall dieser Art ist es nicht, der sich dort ereignet hat. Bereits 2014 wollte ein Autofahrer diesen Bahnübergang überqueren. Es kam ebenfalls zu einer heftigen Kollision mit dem Zug. Der 48-jährige Autolenker wurde damals dabei schwer verletzt.

Laut Statistik gilt der Bahnübergang in Wasserauen nicht als besonders gefährlich, denn in den vergangenen zehn Jahren haben sich dort tatsächlich erst zwei Unfälle ereignet. Auffällig ist jedoch, dass beide Unfälle einen ähnlichen Hergang und Schwerverletzte zur Folge hatten. Thomas Halter, Leiter Kundendienst-Betrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Appenzeller Bahnen, hat die Situation vor Ort analysiert. «Einer der Bauern hatte 2014 sein Land fürs Parkieren zur Verfügung gestellt. Deshalb war auch ein sehr viel grösseres Verkehrsaufkommen, als in der Bewilligung für diesen Bahnübergang erlaubt ist», sagt Halter.

Andreaskreuz Bild: Fotolia

Damals hätten sie entsprechend reagiert: Ein Andreaskreuz wurde installiert und zusätzlich eine Tafel, die es ausschliesslich den Anwohnern der beiden Bauernhöfe erlaube, diesen Bahnübergang zu überqueren.

Ungünstige Umstände spielten zusammen

Dass es am Sonntag zu einem ähnlichen Unfall gekommen ist, bedauert Halter sehr. «Wir werden uns intern besprechen, ob wir weitere Massnahmen ergreifen müssen, um den Übergang abzusichern.» Die Strecke sei übersichtlich und der Zug sei dort nicht übermässig schnell unterwegs. «Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 Kilometer pro Stunde», sagt Halter. Die Lokführerin habe zudem bemerkt, dass sich das Auto auffällig verhalten und auf der Strasse verlangsamt habe. Sie habe auch entsprechend reagiert und erst Warnpfiffe abgegeben und als das Fahrzeug trotzdem einlenkte, sofort die Schnellbremsung eingeleitet. «Leider hat das nicht gereicht.»

Obwohl der Zug zum Zeitpunkt der Kollision langsam fuhr, führte der unglückliche Zusammenprall des Autos mit einem der Fahrleitungsmasten dazu, dass nicht nur das Fahrzeug zerdrückt, sondern auch der Zug von den Gleisen gehoben wurde.

Die gefährlichsten Bahnübergänge der Ostschweiz

Insgesamt gibt es zwölf Bahnübergänge in der gesamten Ostschweiz, die als besonders gefährlich gelten. Drei davon befinden sich im Appenzellerland. Bei den Übergängen Bühler/Teufenerstrasse und Gonten/Gontenstrasse ereigneten sich überdurchschnittlich viele Unfälle mit Velos, die mit ihren Reifen in die Spurrillen gerieten. Bei beiden wurde dieses Problem mit einem Velostrail gelöst. Der dritte Bahnübergang Teufen/Speierstrasse liegt im Dorfzentrum. Dort wurde im Mai 2020 im Rahmen des Bahnhofsumbaus ein Lichtsignal installiert. «Die Situation hat sich seither entschärft und bis heute gab es dort keine Unfälle mehr im Zusammenhang mit der Bahn», sagt Roland Steingruber, Leiter Infrastruktur der AB. Die Installation einer Bahnschranke oder einer Blinklichtanlage beim Bahnübergang in Wasserauen wäre seiner Meinung nach möglich.

«Da aber sämtliche Vorschriften eingehalten sind, ist eine Finanzierung über den üblichen Kostenteiler nicht möglich und die Bahn müsste die Kosten von 200'000 bis 300'000 Franken selber investieren.»

Die anderen neun Bahnübergänge befinden sich im Thurgau. Auffällig dort: Der Grossteil liegt auf der Strecke der Frauenfeld-Wil-Bahn (FW), die 2021 mit den AB fusioniert haben. Der Kanton war in den vergangenen zehn Jahren jedoch alles andere als untätig. «Bereits 2003 haben wir evaluiert, dass von insgesamt 103 Bahnübergängen im Kanton Thurgau 75 saniert werden sollen», sagt Andy Heller, Leiter kantonales Tiefbauamt Thurgau. «Stand Ende 2021 waren es gerade noch zwei Übergänge, die noch nicht saniert sind.» Genau diese beiden gehören zu den zwölf gefährlichsten der Ostschweiz – allerdings nicht mehr lange. «Der Bahnübergang Münchwilen/Eschlikonstrasse wird zurzeit realisiert und sollte schon dieses Jahr beendet werden», sagt Heller. «Der Übergang Matzingen/Stettfurterstrasse hat eine etwas längere Bewilligungsgeschichte hinter sich, aber auch dort wurden die Pläne mittlerweile abgesegnet und die Sanierung kann 2023 beginnen.» Bei beiden Bahnübergängen werden zusätzlich zu den Lichtsignalen Schranken gebaut.

Dass sich die umfassenden Sanierungsarbeiten auszahlen, kann Heller schon jetzt anhand von einigen Zahlen bestätigen.

«Eine Zwischenbilanz der Frauenfeld-Wil-Bahn zeigt, dass die Unfälle zwischen 2011 und 2016 stark zurückgegangen sind.»

Während es 2011 noch 16 bis 17 waren, war diese Zahl 2016 bereits auf 4 gesunken.

Lokführer werden intensiv geschult und betreut

Dass die Lokführerin am vergangenen Sonntag so schnell reagiert hat, ist auf die intensive Ausbildung der AB zurückzuführen. Die verschiedenen Sicherungsarten bei Bahnübergängen werden bei der Lokführerausbildung und an Weiterbildungen theoretisch und praktisch geschult. Thomas Halter sagt:

«Besonders wichtig ist, dass unsere Lokführerinnen und Lokführer die Verkehrsteilnehmer richtig einschätzen und merken, wenn sich jemand speziell oder auffällig verhält.»

Sollte es doch zu einem Unfall wie in Wasserauen kommen, werden Lokführer sowie Zugpersonal durch die jeweiligen Teamleiter betreut. «Jeder Mensch ist anders und braucht individuelle Betreuung», sagt Halter. «Die Lokführerin beim Wasserauen-Unfall hat gleich gesagt, sie wolle weiterfahren. Wir haben ihr aber geraten, erst eine Nacht darüber zu schlafen.» Am Montagmorgen habe sich ihre Meinung nicht geändert. «Sie wurde vorerst für eine andere Strecke eingeteilt und ihre Teamleiterin hat sie auf der Fahrt begleitet, aber in ein paar Tagen wird sie die Strecke Wasserauen wieder fahren – dies vorerst auch noch in Begleitung.»

Die individuelle Betreuung des Personals ist Halter besonders wichtig. «Braucht jemand eine Auszeit, bekommt er diese auch, egal ob sie fünf Tage oder viel länger dauert.» Bis die Person wieder bereit sei, erhalte sie bezahlten Urlaub.