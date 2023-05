Bad Ragaz Mehrere Felsblöcke auf die Strasse gestürzt: Taminaschlucht bleibt bis auf weiteres gesperrt Der Zugang von Bad Ragaz über die Badtobelstrasse zum Alten Bad Pfäfers bleibt bis auf weiteres geschlossen. Grund dafür ist ein Blocksturz vom vergangenen Donnerstag. Ebenfalls geschlossen bleiben das Alte Bad Pfäfers und der Quellsteg.

Der Zugang zur Taminaschlucht ist vorläufig nicht möglich. Bild: pd

Am letzten Donnerstag ereignete sich auf der Badstrasse im Bereich Suldiswand nördlich der Taminabrücke ein Blocksturz. Dabei stürzten mehrere grössere Felsblöcke auf die Strasse. «Die nachfolgende Kontrolle der Ausbruchstelle durch den Geologen hatte gezeigt, dass weitere grössere Blöcke mit einer Masse von mehreren Kubikmetern durch den Ausbruch freigelegt wurden. Diese waren stark absturzgefährdet», heisst es in einer Medienmitteilung des kantonalen Amts für Wasser und Energie. Am Freitag und Montagmorgen konnten Mitarbeitende des Strassenkreisinspektorats diese zum Teil durch Sprengung entfernen. Die Gefahr von spontanen Blockstürzen ist damit gemäss Mitteilung vorerst gebannt.

Starke lokale Niederschläge

Die Badtobelstrasse hätte ursprünglich am vergangenen Wochenende nach der Wintersperre wieder geöffnet werden sollen. Der Zugang von Bad Ragaz zum Alten Bad Pfäfers und zur Taminaschlucht müsse nun für mindestens diese Woche geschlossen bleiben. Dies hat das Bau- und Umweltdepartement am Montagmorgen entschieden. Grund dafür seien einerseits die nötigen weiteren Abklärungen für die Gewährleistung der Sicherheit von Besuchenden und Mitarbeitenden von Postauto Ostschweiz, dem Alten Bad Pfäfers sowie des Strasseninspektorats. Andererseits verschlechtere das unbeständige Wetter mit teilweise starken lokalen Niederschlägen die allgemeine Sicherheitslage oberhalb der Badtobelstrasse.

Bau- und Umweltdepartement entscheidet über Öffnung

Wann und unter welchen Bedingungen die Badtobelstrasse geöffnet wird, entscheidet das Bau- und Umweltdepartement in der zweiten Wochenhälfte. «Dabei steht die Sicherheit der Besuchenden an oberster Stelle», so der Wortlaut der Mitteilung. Das gleiche gelte für den Zugang zur Schlucht ab dem Alten Bad Pfäfers über den so genannten Quellsteg.

Den Entscheid über die Öffnung des Quellstegs fällt das Bau- und Umweltdepartement in Absprache mit der Grand Resort Bad Ragaz AG im Laufe der Woche vom 8. bis am 12. Mai. (pd/red)