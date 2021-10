Islikon 18-Jähriger Neulenker wird mit 180 Stundenkilometer geblitzt – nur wenige Stunden nach Erhalt des Führerscheins Mitte September haben sich zwei Junglenker zwischen Islikon und Frauenfeld ein Rennen geliefert – die Autos wurden auf der Stelle beschlagnahmt. Die Kantonspolizei Thurgau stellt eine Zunahme von Raserdelikten in den letzten Jahren fest.

Mit einem grauen Audi Q5 fuhr ein 18-Jähriger mit 180 Stundenkilometern zwischen Islikon und Frauenfeld. Alamy Stock

Mindestens die nächsten zwei Jahre werden sie überwiegend zu Fuss unterwegs sein: zwei 18-Jährige, die sich auf der Hauptstrasse zwischen Islikon und Frauenfeld ein gefährliches Rennen geliefert haben. Ihre Autos, ein Audi Q5 und ein VW Golf, wurden noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die dürften sie so schnell nicht wiedersehen.

Am Dienstag hat die Kantonspolizei Thurgau einen krassen Raserfall öffentlich gemacht. Zwei junge Männer sind am Freitag, 17. September, gegen 18 Uhr mit 180 und 175 Stundenkilometern geblitzt worden. Dabei hat der eine den anderen auch noch waghalsig überholt. Der Audi-Q5-Fahrer hatte erst drei Tage zuvor die Autoprüfung bestanden. Wenige Stunden nachdem er den Führerausweis per Post erhalten hatte, war er ihn dann auch schon wieder los.

Im Juni 2020 wurden zwischen Islikon und Frauenfeld zwei Raser geblitzt

Bereits im Juni 2020 gingen der Polizei auf derselben Strecke ebenfalls zwei Möchtegern-Rennfahrer ins Netz. Mit 192 und 182 Stundenkilometern wurden sie kurz nacheinander geblitzt. Ob es sich dabei auch um ein Rennen gehandelt hat, ist aber nicht erwiesen.

Insgesamt wird auf den Thurgauer Strassen öfter mal das Gaspedal durchgedrückt. Ein paar Beispiele: Anfang September preschte ein Töfffahrer mit 126 km/h durch Fischingen. Und im Februar stoppte die Polizei einen Autofahrer, der mit 116 Stundenkilometern durch Steineloh fuhr. «Gegenüber den letzten Jahren haben die Raserdelikte zugenommen», sagt Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Wann ist der Möchtegern-Rennfahrer ein Raser?

Von einem Raserdelikt spricht man bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 50 km/h innerorts, 60 km/h ausserorts und 80 km/h auf der Autobahn.

Wie lange die beiden 18-Jährigen auf ihren Führerausweis verzichten müssen, richte sich nach den Umständen des Einzelfalls. Besonders berücksichtigt werden das Mass der Gefährdung und das Verschulden, sagt Alessandro Tani, der Leiter des Strassenverkehrsamts. Es könne ein Entzug von mindestens zwei Jahren drohen. Ausserdem werde die charakterliche Fahreignung der Betroffenen verkehrspsychologisch überprüft.