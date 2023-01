Ausschreitungen Hockey-Randale in Rapperswil: ZSC-Chaoten bewerfen St.Galler Polizisten mit Pyros Am Samstag ist es vor und nach dem Eishockeyspiel zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC Lions zu Ausschreitungen gekommen. Anhänger des Gästeklubs warfen gezielt pyrotechnische Gegenstände gegen Sicherheitskräfte. Die Kantonspolizei St.Gallen ermittelt.

Massiver Pyro-Einsatz von Zürcher Hockeyfans beim Gastspiel der ZSC Lions in Rapperswil. Bild: Keystone (Rapperswil-Jona, 7. Januar 2023)

Bereits am Nachmittag, mehrere Stunden vor dem Spiel, trafen erste Anhänger der ZSC Lions in Rapperswil-Jona ein, wie die St.Galler Kantonspolizei in einem Communiqué schreibt. Schon zu diesem Zeitpunkt wurden gemäss der Polizei Pyros gezündet, und die Gästeanhänger suchten gezielt die Provokation mit heimischen Fans. «Dies gelang ihnen allerdings nicht», wie es in der Mitteilung heisst.

Vor dem Spiel versammelte sich dann eine Gruppe von rund 250 Gästefans im Bereich der Bahnhofsunterführung und zündete Rauchpetarden, welche die Unterführung gemäss Polizeiangaben komplett einnebelten. «Beim Marsch zum Stadion wurden mehrfach pyrotechnische Gegenstände wie Böller und Feuerwerk-Batterien gezündet.»

Auch während des Spiels zündeten einzelne vermummte ZSC-Fans Pyros. Dazu vermerkt die Polizei:

«Im Gästesektor wurde eine Flagge über die anwesenden Fans gezogen, unter welcher sich gewisse Personen vermummten und sich unerkannt wieder umziehen konnten.»

Polizei kann Aufeinandertreffen der Fangruppen verhindern

Nach dem Spiel, welches das Heimteam mit 5:2 für sich entschied, verzögerten die Gästefans den Auslass aus dem Stadion zunächst massiv. Den Polizisten gelang es zusammen mit dem Sicherheitsdienst des Stadions, ein Zusammentreffen mit den Heimfans zu verhindern.

Im Anschluss begaben sich rund 60 Fans der ZSC Lions mit einer Gruppe von Anhängern des SC Freiburg, die zur Feier der mehrjährigen Fanfreundschaft angereist waren, Richtung Zentrum. Die Gruppe zog mehrfach durch Rapperswil und suchte erneut die Provokation mit Heimanhängern, ein Zusammentreffen konnte aber wieder verhindert werden. Dies, weil die Kantonspolizei rechtzeitig den Kontakt zu den Heimfans suchte, wie sie schreibt.

Stadion zu stürmen versucht

Während des Marschs wurden mehrfach gezielt Böller gegen Polizeiangehörige geworfen, wie in der Mitteilung weiter zu lesen ist. Der Fanpulk habe zudem versucht, sich nochmals gewaltsam Zutritt ins Hockeystadion zu verschaffen, was die Stadion-Security sowie die Kantonspolizei durch den Einsatz von Pfefferspray verhindern konnten.

«Schliesslich begab sich die Gruppe zum Bahnhof, wo sie nach erneuten Böllerwürfen gegen Polizeiangehörige mit dem Zug die Heimreise antrat», wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Die Abfahrt des Zuges verzögerte sich dabei jedoch um 25 Minuten, da Anhänger der ZSC Lions den Zug an der Abfahrt gehindert hätten.

Auch Rauchpetarden von Rapperswil-Fans

Weiter teilt die Polizei mit, dass der Spielercar der ZSC Lions vor der Partie an der reibungslosen Anfahrt gehindert worden sei. «Mutmasslich hatten Fans der Rapperswil-Jona Lakers Rauchpetarden auf die Fahrbahn gelegt, sodass der Car mehrfach anhalten musste.»

Beim Einsatz wurden laut Polizeiangaben keine Sicherheitskräfte verletzt. Die Kantonspolizei St.Gallen stand mit mehreren dutzend Polizeiangehörigen vom frühen Nachmittag bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Sie prüft nun Massnahmen und leitet soweit möglich die strafrechtliche Verfolgung von beteiligten Personen ein. (kapo/dwa)