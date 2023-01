Asyl Nach Beschwerde von Häftling: Kanton St.Gallen muss Ausschaffungsgefängnis Bazenheid schliessen Der Kanton St.Gallen musste das Ausschaffungsgefängnis Bazenheid per 2022 schliessen, weil die Haftbedingungen nicht den bundesrechtlichen Vorgaben entsprachen. Bis zur Eröffnung des Regionalgefängnisses Altstätten 2027 kommen sämtliche St.Galler Ausschaffungshäftlinge im ehemaligen Flughafengefängnis im Kanton Zürich unter.

Das Ausschaffungsgefängnis Bazenheid musste seinen Betrieb einstellen. Bild: Urs Bucher

Seit 2011 nutzte der Kanton St.Gallen das Gefängnis Bazenheid als Ausschaffungsgefängnis mit zwölf Plätzen für die sogenannte ausländerrechtliche Administrativhaft. Wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte, musste der Kanton das Gefängnis per Ende 2022 schliessen. Dies aufgrund eines Bundesgerichtsurteils vom 8. November 2022. Wie dem Urteil zu entnehmen ist, kam das Bundesgericht zum Schluss, dass die Haftbedingungen im Ausschaffungsgefängnis Bazenheid bezüglich Räumlichkeiten für Besuche, Einschliessungszeit in der Zelle, Internetzugang oder Beschäftigungs- und Bewegungsmöglichkeiten nicht den bundesrechtlichen Vorgaben entsprechen.

Betrieben wurde das Gefängnis, das ursprünglich als Untersuchungsgefängnis gebaut worden war, von Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen. Gemäss Mitteilung des Kantons mussten wegen der Schliessung keine Personen entlassen werden.

Beschwerde von Häftling

Jürg Eberle, Leiter Migrationsamt Kanton St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Jürg Eberle ist Leiter des Migrationsamtes des Kantons St.Gallen. Warum hat der Kanton nicht selber gehandelt, wo doch das Bundesgericht nun Mängel festgestellt hat?

Bazenheid sei als Untersuchungsgefängnis konzipiert und gebaut worden, hält Eberle fest. Seit der Umfunktionierung 2011 habe der Kanton St.Gallen Verschiedenes angepasst sowie diverse bauliche und organisatorische Massnahmen vorgenommen, sagt der Amtsleiter.

«Wir gingen davon aus, dass die Anpassungen genügen.»

Beispielsweise habe der Kanton im Ausschaffungsgefängnis Bazenheid die Einschliessungszeiten in den Zellen verkürzt, die Bewegungsmöglichkeiten im Gefängnishof erweitert oder eine gelegentliche Nutzung eines Computers mit Internetanschluss geschaffen. Dass das Bundesgericht unter anderem den Internetzugang bemängelt, erklärt sich Eberle damit, dass die Nutzung nur zu eingeschränkten Zeiten möglich war.

Laut Eberle ist die Schliessung von Bazenheid auf einen Ausschaffungshäftling zurückzuführen, der vor Bundesgericht gezogen war, da das kantonale Verwaltungsgericht seine Beschwerde abgelehnt hatte. Der Mann hatte die Haftbedingungen bemängelt. Wo sich der Mann nun befindet, könne er aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen.

Nach dem Urteil des Bundesgerichts habe man versucht, möglichst rasch eine Übergangslösung zu finden, fügt Eberle hinzu. Bis zur Eröffnung der Erweiterung des Regionalgefängnisses Altstätten, wo 52 Plätze für ausländerrechtliche Administrativhaft vorgesehen sind, werden St.Galler Ausschaffungshäftlinge per sofort im ehemaligen Zürcher Flughafengefängnis untergebracht. Dieses vollziehe ausschliesslich Zwangsmassnahmen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz und biete 130 Haftplätze. «Voraussichtlich ab 2027 wird der Kanton St.Gallen die ausländerrechtliche Administrativhaft wieder auf Kantonsgebiet vollziehen», sagt Eberle.

Aktivisten kritisierten restriktives Haftregime

Es ist nicht das erste Mal, dass die Haftbedingungen im Ausschaffungsgefängnis Bazenheid für Aufsehen sorgen. Wie diese Zeitung im Juni 2017 berichtete, verlangten politische Organisationen und Migrationsaktivisten in einer Petition an das St.Galler Polizei- und Justizdepartement die Schliessung des «unwürdigen» St.Galler Ausschaffungsgefängnisses.

Bemängelt wurden damals unter anderem die «restriktive» Besuchsregelung, die verspätete Behandlung medizinischer Notfälle oder die mangelhaften personellen Ressourcen und baulichen Standards.

Migrationsamtsleiter Jürg Eberle wies die Vorwürfe zurück, die das Bundesgericht nun allerdings teilweise bestätigt hat.