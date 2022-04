Armut Trotz Corona kein Ansturm auf Sozialhilfe im Kanton St.Gallen – doch die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt stark Der befürchtete Anstieg bei der Sozialhilfe aufgrund der Coronakrise ist bisher ausgeblieben – auch im Kanton St.Gallen. Spätfolgen sind aber nicht ausgeschlossen.

Die Zahl der Personen, die Sozialhilfe benötigten, stieg im Jahr 2020 im Kanton St.Gallen nur minimal, trotz Pandemie. Bild: Urs Jaudas

Die finanziellen Auffangnetze des Staats haben in der Coronakrise gut gehalten: Das bestätigen nun auch die Sozialhilfezahlen des Kantons St.Gallen. Trotz gegenteiliger Befürchtungen stieg die Sozialhilfequote im Jahr 2020 nicht an – sie lag unverändert bei 2,1 Prozent, wie ein Analysebericht der Fachstelle für Statistik zeigt. Die Zahl der Personen, die Leistungen aus der Sozialhilfe bezogen, stieg nur minim – um 41 Personen, oder 0,4 Prozent.

Dies, obwohl die Arbeitslosigkeit aufgrund der Pandemie zunahm. Sie stieg von 1,8 Prozent im Jahr 2019 auf 2,5 Prozent im Jahr 2020. Die Arbeitslosenversicherung und die diversen Coronamassnahmen – etwa Erwerbsersatz, Stopp von Aussteuerungen, zusätzliche Taggelder sowie kantonale Hilfen – haben verhindert, dass eine Vielzahl von Erwerbslosen auf Sozialhilfe zurückgreifen musste.

Sozialhilfequote im Kanton St.Gallen Anteil der Bezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe an der Gesamtbevölkerung, in Prozent 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jahr 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Langzeitarbeitslose im Kanton St.Gallen Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen registrierten Arbeitslosen im Kanton, in Prozent 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jahr 0 5 10 15 20

Die Arbeitslosenquote ging 2021 zunächst leicht zurück – auf 2,4 Prozent – und ist seither deutlich gesunken. Sorgen bereitet allerdings die Zahl der Langzeitarbeitslosen: Sie steigt in der ganzen Schweiz deutlich. Dies zeigt sich auch in allen Ostschweizer Kantonen. Im Kanton St.Gallen lag der Anteil der Langzeitarbeitslosen jahrelang unter 15 Prozent, im Jahr 2020 waren es 13,5 Prozent. 2021 aber stieg der Wert auf 22,6 Prozent. Der Kanton schreibt dazu: «In welchem Ausmass sich aus dieser Zunahme der Langzeitarbeitslosen in den folgenden Jahren Aussteuerungen und ein Anstieg der Sozialhilfeunterstützungen ergeben werden, ist noch nicht abzuschätzen.»

Sechs Gemeinden mit einer Sozialhilfequote von über 3 Prozent

Regional betrachtet hatte der Wahlkreis St.Gallen im Jahr 2020 mit 3,3 Prozent die höchste Sozialhilfequote. Auf dem zweiten Platz liegt das Toggenburg – hier nahm die Quote von 2,1 auf 2,3 Prozent zu. Danach folgen Wil (2,2 Prozent), Rorschach (1,9 Prozent), See-Gaster (1,6 Prozent), Werdenberg (1,6 Prozent), Rheintal (1,3 Prozent) und Sarganserland (1,1 Prozent).

Sechs Gemeinden im Kanton hatten eine Sozialhilfequote von 3 Prozent oder mehr: St.Gallen, Wil, Rorschach, Flawil, Wattwil und Wittenbach.

2,5 Millionen Coronahilfe an Private ausbezahlt

Der Kanton St.Gallen stellte im vergangenen Jahr fünf Millionen Franken Corona-Hilfsgeld bereit für Privatpersonen, die trotz der bereits bestehenden Unterstützungsmassnahmen knapp am Existenzminimum leben. Dies eben auch mit dem Ziel, eine längerfristige Abhängigkeit von der Sozialhilfe zu vermeiden. 367 Personen stellten entsprechende Gesuche, insgesamt wurden 2,5 Millionen Franken ausbezahlt. Knapp die Hälfte der Bezügerinnen und Bezüger erhielten den Maximalbetrag von 10'000 Franken. Weitere 317 Gesuche wurden abgelehnt. Im Wahlkreis St.Gallen als bevölkerungsreichster Region wurden am meisten Coronahilfen ausbezahlt: insgesamt 612'000 Franken, in 94 Fällen.

Die Kosten dieser Unterstützung liegen kantonsweit bei fünf Franken pro Einwohnerin und Einwohner. Je nach Gemeinde variiere der ausbezahlte Betrag zwischen 0 und 33 Franken pro Einwohnerin und Einwohner, heisst es in der Mitteilung des Kantons. In 21 Gemeinden wurden demnach gar keine Coronahilfen ausbezahlt – «entweder, weil keine Gesuche eingegangen sind oder weil alle abgelehnt wurden».

Bei der längerfristigen Entwicklung der Sozialhilfe zeigt sich, dass das Risiko für junge Erwachsene zwischen 2010 und 2020 leicht gesunken ist. Stark zugenommen hat ab 2020 die Anzahl unterstützter Personen im Alter zwischen 56 und 64 Jahren – um mehr als 50 Prozent. Diese Altersgruppe trage mittlerweile ein nahezu gleich hohes Sozialhilferisiko wie die Gesamtbevölkerung, heisst es in der Mitteilung.