Armee Mini-Drohnen fliegen bald am Säntis – Entwarnung für Gleitschirmpiloten und besorgte Tierschützer Auf dem Säntis sollen künftig Militärübungen mit Drohnen durchgeführt werden. Nach Kritik von Gleitschirmpiloten, Natur- und Tierschützern sowie Jagdverbänden reagiert die Armee. Die Flugbeschränkungsgebiete werden nicht erweitert, zusätzliche Übungstage gibt es nicht.

Ab 2022 sollen die Mini-Drohnen im Obertoggenburg eingesetzt werden. Bild: André Scheidegger/VBS

Seit 1964 wird am Säntis zu Übungszwecken geschossen. Nun will die Armee dort auch sogenannte Mini-Drohnen steigen lassen. Diese sollen für Aufklärungsflüge genutzt werden - also um Feinde zu erspähen oder für die Artillerie die Koordinaten des Ziels zu erfassen, erklärt René Wellinger, Kommandant des Heers, eine der Anwendungsmöglichkeiten einer Drohne an einer Pressekonferenz im Hotel Säntis. Dafür soll eine Flugbeschränkungsgebiet im Alpstein geschaffen werden. Dieses Vorhaben stand in den vergangenen Monaten unter heftiger Kritik von Seiten der Gleitschirmpiloten, angrenzender Gemeinden und Natur- und Tierschützern. Verschiedene Interessengruppen waren deshalb tags zuvor zu einem Informationsanlass geladen worden, um Befürchtungen und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, wie es in einer Mitteilung der Armee heisst.

Pierre de Goumoëns ist Chef der Militärluftfahrtbehörde. Bild: Michel Canonica

Viele Gleitschirmpiloten dachten, dass sie nun während der Übungstage nicht mehr am und um den Säntis fliegen können. «Das ist nicht der Fall», sagt Pierre de Goumoëns, Chef der Militärluftfahrtbehörde. Geändert habe sich nur die Art der Regelung. Bisher waren die Gebiete in denen geschossen wurde, als Gefahrenzonen deklariert. Ein Gleitschirmpilot konnte auf eigene Gefahr in das Gebiet fliegen. «Dann musste die Übung unterbrochen werden. Zum Glück wurde noch nie jemand getroffen», erklärt er weiter. Dies sei nicht zielführend. Deswegen werde nun aus dem Gebiet eine Flugverbotszone.

«Es geht darum, die Sicherheit zu verbessern.»

Allfällige Erweiterung vertagt

Wie diese Zeitung vor einem halben Jahr berichtete, wollte die Armee damals ein neues, grossflächigeres Flugbeschränkungsgebiet erstellen. Aufgrund von diversen Einsprachen verzichtet das Militär in den nächsten Jahren auf die Erweiterung der Gebiete. «Dies ist so, weil wir noch Erfahrung brauchen», erklärt Willy Brülisauer, Kommandant der Territorialdivision 4. Für den ansässigen Nesslauer sind die Gleitschirmpiloten nicht das Problem, wenn es um die Erweiterung des Flugbeschränkungszone geht. Vielmehr wolle man nicht unnötig eine Flugbeschränkungszone erstellen. Er sagt:

Willy Brülisauer ist Kommandant der Territorialdivision 4. Bild: Michel Canonica

«Wieso sollen wir etwas machen, was jemandem schaden könnte, wenn wir es nicht einmal brauchen?»

Wenn doch eine Erweiterung nötig sei, könne das Militär auch gegen Norden expandieren. «Wir fangen an zu trainieren und schauen wie es kommt. Wir behalten uns vor, den Platz zu erweitern, aber wir brauchen noch Erfahrung, sagt Brülisauer.

Ab einer Höhe von 300 Metern unhörbar

Nebst der Gefahr für die Gleitschirmflieger im Übungsgebiet waren auch der Lärm und der Naturschutz grosse Themen für die Betroffenen. Auch hier gibt die Armee Entwarnung. René Wellinger erklärt, dass die Drohnen allesamt, von der grössten bis hin zur kleinsten, nur etwa 40 Dezibel laut seien. «Das entspricht einem normalen Gespräch», sagt er. Wenn beispielsweise eine Drohne in die Luft startet, wird sie zunächst hörbar sein. Aber ab einer Höhe von 300 Metern hört man das Gerät nicht mehr. «Genau das ist auch das Ziel. Die Drohnen sind zur Aufklärung gedacht und sollen gar nicht gehört werden», erklärt Wellinger. Laut bisherigen Kenntnissen sei auch der Lärm der Drohnen für die Tiere kein Problem.

Ebenfalls für Unmut sorgten die 40 zusätzlichen Übungstage, welche die Armee beantragte. Zurzeit sind 110 Tage für Übungen vorgesehen. Diese Tage sind reserviert. «Von diesen vorgesehenen Schiesstagen wurden in den vergangenen zwölf Jahren im Durchschnitt 46 gebraucht», erklärt Willy Brülisauer. Von diesen 46 gebrauchten Tagen wiederum wurden 26 Tage für Übungen mit Artilleriegerät genutzt. Zusätzliche Übungstage seien deshalb gar nicht nötig. Es gehe denn auch nicht darum, den Schiessplatz mehr zu nutzen. «Wenn mit den Drohnen geübt wird, ist das wie jeder andere Schiesstag auch», erklärt er. Auch seien keine Schwärme von Drohnen im Einsatz.

Gemeindepräsident zufrieden mit Lösung

Diese Informationen scheinen die Kritiker besänftigt zu haben. Man habe einen Kompromiss gefunden, der für alle funktioniere. «Wir werden uns in zwei bis drei Jahren nochmals mit den Interessengruppen und den politischen Vertretern zusammensetzen und unsere Erfahrungen teilen», sagt René Wellinger.

Kilian Looser ist zufrieden mit der Lösung. Bild: Michel Canonica

Auch frühere Kritiker sind mittlerweile im Boot. Neben Vertretern des Militärs war auch der Gemeindepräsident von Nesslau, Killian Looser, zu Gast. Er sagt:

«Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit der Armee.»

Die Bedenken seiner Wählerschaft seien am Informationsanlass geklärt worden. Viele Leute hätten den Anlass genutzt, um zu diskutieren, sagt er und lobt den guten Umgang zwischen Militär und Bevölkerung. Die Armee sei willkommen und habe Tradition im Gebiet, da der Schiessplatz seit 1964 genutzt wird. Zu der neuen Regelung sagt er: «Es gibt mehr Sicherheit mit dem Sperrgebiet».

Zuvor hatte Looser die Belastung durch die militärischen Trainingsflüge kritisiert. Zudem seien neu geplante Wildschutzzonen der Gemeinde ignoriert werden und diese nicht in die Vernehmlassung miteinbezogen worden.

Fluglärm immer noch ein Thema

Ganz verstummt ist die Kritik nicht. «Der Tourismus in der Ferienregion Toggenburg, die sich durch das Thema Klang positioniert – wozu auch Stille gehört –, leidet durch die Flüge, zumal die Feriengäste die Immissionen als Lärm empfinden», schreibt Olivia Hug, Tourismus Managerin des Toggenburg Tourismus, auf Anfrage. Die Tourismusorganisation begrüsse es, wenn das Flugbeschränkungsgebiet Säntis weiterhin ein solches bleibe, selbst wenn es etwas verkleinert werde.

Michael Wehrli ist Leiter der Technik und Infrastruktur bei der Säntisbahn. Bild: PD

Michael Wehrli, Leiter der Technik und Infrastruktur bei der Säntis Bahn, war offiziell eingeladen zum Informationsanlass. «Wir haben regelmässig mit dem Militär zu tun. Wir sind Nachbarn und die Soldaten sind oft Gäste bei uns», sagt er und führt aus: «Manchmal haben wir aber auch Gäste, die erstaunt sind, dass noch geschossen wird.» Aber die Zeit in der geschossen werde, sei begrenzt. Für die Säntisbahn werde es nicht spürbar sein, wenn neu Drohnen über ihren Köpfen schwirren.

Pro Jahr üben 30 Bataillone am Säntis

Das Vorgehen der Armee habe nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, wird in Communiqué betont. «Weder die Ausbildungssequenzen noch die geplanten Informationen von Behörden und Medien haben einen Zusammenhang mit der aktuellen sicherheitspolitischen Lage in Europa», heisst es.

Übungen am Säntis seien für die Armee vielmehr von besonderem Interesse. Nur hier könne auf Bataillonsstufe geübt werden. Dabei arbeiten drei Kompanien mit einer Unterstützungskompanie zusammen. Die Gesamtgrösse eines Bataillons liegt bei ungefähr 1000 Soldaten. Im Schnitt üben etwa 30 Bataillone pro Jahr am Säntis.