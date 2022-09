Regierungsrätin Susanne Hartmann informierte über Grossprojekt Wil West aus: «Wir setzen hohe Ansprüche in Bezug auf Architektur oder CO2-Neutralität»

Am Mittwochabend informierten Regierungsrätin Susanne Hartmann und Lucas Keel, Präsident der Regio Wil, in der Lindenhof-Aula über die kantonale Abstimmungsvorlage «Sonderkredit zur Arealentwicklung Wil West». Die Veranstaltung lockte rund 30 Personen an.