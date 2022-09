... berichtete das «Tagblatt» über ein «völliges Verkehrschaos» in der Stadt St.Gallen

Messe, Fussball und Altstadtlauf: Am 12. September berichtete das «St.Galler Tagblatt» von einem Verkehrschaos. Bild: «Tagblatt»-Archiv, Jolanda Riedener

Was für ein Wochenende in der Gallusstadt, im September 1994. Die ganze Stadt war an diesem Samstag auf den Beinen. Oder treffender: auf den Rädern. Der FC St.Gallen spielt im Espenmoos gegen die Grasshoppers. «Um die Mittagszeit waren bereits alle Parkiermöglichkeiten ausgeschöpft», teilte die Stadtpolizei mit. Doch damit nicht genug: Zeitgleich fand die Mobautech in den Olma-Messen statt, das war die beliebte Messe für Modellbau, die später bis 2002 zur Spielemesse wurde.

Anscheinend hat auch die dritte Grossveranstaltung zum Verkehrschaos beigetreten, obwohl man sich beim Altstadtlauf in erster Linie ohne PW fortbewegte. Die Stadtpolizei habe mit stündlichen Durchsagen übers Radio dazu aufgerufen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Genützt habe es nichts. Das Fazit der Stapo:

«Ohne Verhaltensänderungen in der Stadt werden mehrere Veranstaltungen in dieser Grössenordnung an einem Tag nicht mehr möglich sein.»