... versanken die USA im Terror

Die Titelseite des «St.Galler Tagblatts» am Tag nach den Anschlägen. Bild: Andri Vöhringer

Heute vor 21 Jahren verübten Terroristen mit Passagierflugzeugen Anschläge in New York und Washington. Dabei stürzten die symbolträchtigen Zwillingstürme des World Trade Centers ein, ausserdem raste ein Flugzeug in das Pentagon. Mehrere tausend Menschen kamen ums Leben.

Am Tag nach den Anschlägen berichteten unsere Zeitungen von einer «feigen Attacke auf Zivilisten», von einem «neuen Pearl Harbour», von einem Tag, der alles verändern wird: