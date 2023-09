Arbeitsmarkt Keine neuen Vorschriften für Unternehmen: Ostschweizer Kantone lehnen Einführung von Mindestlöhnen ab Die Regierungen der Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden sprechen sich in einer Stellungnahme gegen die Einführung von kantonalen Mindestlöhnen aus. Sie antworten somit mit der Stellungnahme auf die Petition «Ein Mindestlohn für die Ostschweiz», die einen Stundenlohn von mindestens 23 Franken fordert.

Die Einführung eines Mindestlohns lehnen alle drei Ostschweizer Kantone ab. Symbolbild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Regierungen der Kantone Thurgau, St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden sind gegen kantonale Mindestlöhne, wie sie in einer Medienmitteilung gemeinsam schreiben. Sie argumentieren, dass die sozialpartnerschaftliche Tradition der Schweiz gefährdet wäre, und antworten somit auf die Petition «Ein Mindestlohn für die Ostschweiz». Diese fordert einen Stundenlohn von mindestens 23 Franken. Die Petition wurde im vergangenen Juni mit insgesamt 1736 Unterschriften bei den Regierungen der Kantone Thurgau, St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden eingereicht.

In der Schweiz hätten sich starke Sozialpartnerschaften bewährt, heisst es weiter. Wo es sinnvoll sei, gebe es heute bereits Mindestlöhne durch allgemein verbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge sowie Normalarbeitsverträge. Zudem gelten in diversen Branchen Gesamtarbeitsverträge mit nicht bindenden Lohnempfehlungen. Die drei Kantonsregierungen erachten einen kantonalen Mindestlohn zudem als ungeeignet, um Armut wirksam zu bekämpfen. Die meisten Armutsbetroffenen seien nicht oder nur Teilzeit erwerbstätig und würden kaum von einem höheren Mindestlohn profitieren. Auch befürchten die Regierungen, dass ein Mindestlohn Unternehmen abschreckt, Jobs für Berufseinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, Teilzeitangestellte, Personen ohne ausreichende Ausbildung und Menschen mit Beeinträchtigungen zu schaffen.

Die drei Kantonsregierungen verweisen auch auf den aktuellen Arbeits- und Fachkräftemangel. Ohne eine Einführung von Mindestlöhnen dürfte sich die Situation positiv auf die Lohnentwicklung auswirken. Dies gerade in Branchen, in denen dringend nach neuen Arbeitskräften gesucht werde, wie etwa in der Gastronomie oder im Baugewerbe.

Ostschweizer Stimmbevölkerung zeigt sich bisher skeptisch

Politische Anläufe, Mindestläufe einzuführen, seien in der Vergangenheit chancenlos gewesen. Laut den Kantonsregierungen wurden auf nationaler Ebene die «1:12 Initiative – für gerechte Löhne» und die Mindestlohn-Initiative deutlich abgelehnt, wobei das Nein in den Ostschweizer Kantonen besonders wuchtig ausgefallen war. Zudem sehe ein Grossteil der Wirtschaft die Einführung eines kantonalen Mindestlohns kritisch, wie aus den Positionen von zahlreichen Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden ersichtlich werde. Die Regierungen sehen auch deshalb daher ebenfalls keinen Anlass für die Einführung eines Mindestlohns.

(pd/vit)