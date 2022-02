Apfelsorte Niederhelfenschwiler Beeriapfel ist die Schweizer Obstsorte des Jahres: Mitte der Neunziger wurde sie wiederentdeckt Eine grosse Anzahl von lokalen und regionale Obstsorten sind schon längst verschwunden. Doch der Beeriapfel nicht. Landwirt Beat Moser baut die Sorte in Niederhelfenschwil, wo die Sorte laut mündlicher Überlieferung herkommt, an.

Mit ihrem fruchtigen Aroma eignet sich die Apfelsorte gut für die Mostproduktion. Bild: Hans Suter

Die Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten (Fructus) ernennt mit dem Niederhelfenschwiler Beeriapfel eine lokale Apfelsorte aus dem Kanton St.Gallen zur 15. Schweizer Obstsorte des Jahres. Der Apfel wurde als förderungswürdige Sorte bezeichnet und 2020 ins Fructus-Projekt Promotion von Obstgenressourcen aufgenommen. Landwirt Beat Moser aus Niederhelfenschwil kultiviert die ausgezeichnete Apfelsorte. Laut ihm sei die Apfelsorte im Dorf weit verbreitet. Er sagt:

«Wir hatten den Beeriapfel schon immer auf dem Betrieb.»

Der Niederhelfenschwiler Landwirt Beat Moser kultiviert den einzigartigen Beeriapfel und verarbeitet ihn in der eigenen Mosterei zu Süssmost. Bild: Hans Suter

Gemäss mündlicher Überlieferung soll vor etwa 200 Jahren ein Bauer aus Niederhelfenschwil ein wildes Apfelbäumchen am Waldrand ausgegraben und in seinen Obstgarten gepflanzt haben. Die geernteten Äpfel fanden der Besitzer und seine Nachbarn so gut, dass sich die Sorte wie im Flug in der Region verbreitete.

«Die Sorte braucht viel Geduld», sagt Moser. Vom Anpflanzen des Baumes bis zur Ernte der ersten Äpfel dauere es zehn Jahre. Der Anfang der Aufzucht sei heikel. «Man darf dem Baum nicht zu wenig und nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken», sagt der Landwirt. Dafür sei die Sorte vom Pflanzenschutz her sehr robust.

140 Jungbäume als Basis für die Baumschulen

Laut Mitteilung von Fructus wollte ab Ende des 19. Jahrhunderts der Kanton St.Gallen «geringe und unpassende Sorten» reduzieren und an deren Stelle nur noch wenige «vorzügliche» Sorten anbauen. Der Beeriapfel war bis in die 1920er-Jahre nicht «vorzüglich». Im Verlauf der 1930er-Jahren erkannte man das Potenzial des Apfels für die Mostproduktion.

Mitte der 1990er-Jahre wurde der Verein Naturschutz Niederhelfenschwil-Zuzwil auf das langsame Verschwinden des Beeriapfels aufmerksam. Der Verein suchte nach Standorten für junge Bäume und war dabei so erfolgreich, dass 140 hochstämmige Jungbäume abgegeben werden konnten. Einige Jahre danach finanzierte die Gemeinde Niederhelfenschwil die Befreiung der Sorte von Viren, um eine reguläre Jungbaum-Produktion in den Baumschulen zu ermöglichen und die Qualität der Jungpflanzen sicherzustellen. Dank dieser Aktion sind nun seit 2017 in verschiedenen Schweizer Baumschulen zertifizierte Beeriapfelbäume erhältlich.

«Gut für Most»

Reife Beeriäpfel fallen zuerst durch ihre schöne Färbung und den intensiven Duft auf. Genau jenes erdbeerfarbige Äussere ist namensgebend für den Apfel. Sie sind klein, kugel- bis kegelförmig und von grüngelber Grund- und rot bis dunkelroter Deckfarbe. Das Fruchtfleisch ist fest, saftig und hat ein intensives Aroma.

Laut Moser wurde die Sorte früher als Lagerapfel gebraucht. «Heute ist das nicht mehr so, weil andere Sorten gefragt sind», sagt der Landwirt. Dies sei vom Konsument gewünscht, da die Fruchtfleischmenge geringer ist als bei anderen Sorten. Zum Geschmack sagt er:

«Der Apfel ist klein, fruchtig und aromatisch. Gut für Most.»

Dass der Beeriapfel ein ausgezeichneter Mostapfel ist, wurde mit dem Aufkommen der Süssmostproduktion entdeckt. Lokale Mostereien interessierten sich für den aromatischen Apfel und kauften ihn während Jahrzehnten ein. Trotzdem schaffte es der Beeriapfel nie über die Region hinaus und wurde schliesslich von ertragreicheren Varietäten verdrängt. Seine Wahl als Obstsorte des Jahres könnte ihm jetzt zu einem Aufschwung verhelfen.