Angriff Beim Marktplatz Sohn des Frauenfelder Stadtpräsidenten im Ausgang in St.Gallen von Unbekannten attackiert und verletzt In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Sohn von Anders Stokholm, Stadtpräsiden von Frauenfeld, Opfer einer Gewaltattacke beim Marktplatz/Bohl in St.Gallen. Der Sohn und seine zwei Kollegen seien aus dem Nichts überfallen worden, schreibt der Politiker auf Facebook und hofft, dass die Polizei die Täter stellt.

Der Sohn des Frauenfelder Stadtpräsidenten wurde in St.Gallen Opfer ein Prügelattacke. Bild: Facebook

Das Telefon habe um 3.30 Uhr in der Nacht bei ihnen geläutet. Am Apparat: der Sohn, er war auf dem Weg ins Kantonsspital St.Gallen, um sich verarzten zu lassen. Auf dem Nachhauseweg zusammen mit zwei Kollegen seien sie von einer Gruppe aus dem Nichts überfallen worden. Anders Stokholm schreibt in seinem Facebookeintrag:

«Nicht gut, wenn der Ausgang zur Gefahr wird. Hoffentlich wird die Polizei der Täter habhaft.»

Anders Stokholm Bild: Ralph Ribi

Zudem zeigt er auf Facebook ein Bild seines Sohnes, der üble Schürfwunden im Gesicht davongetragen hat. Die Attacke habe sich mitten in der Stadt St.Gallen beim Marktplatz/Bohl ereignet. Gegenüber «Blick online» sagt der Politiker, dass sie Anzeige erstatten werden.

Angreifer sind den Opfern nicht bekannt

Mittlerweile sei sein Sohn wieder aus dem Spital entlassen worden, es gehe ihm aber noch nicht gut. Die Angreifer seien ihm und seinen zwei Kollegen nicht bekannt. Die Stadtpolizei bestätigt gegenüber «Blick» die Gewalttat. Es seien zwei Personen zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Auf der Facebookseite des Thurgauer Politikers machen viele Leute ihrem Ärger Luft: «Ist leider in St.Gallen in letzter Zeit immer häufiger der Fall», schreibt jemand und ein anderer User meint: «Es wäre schön, wenn unsere Strafverfolgungsbehörden solche Typen endlich einmal hart bestrafen und nicht immer solche Kuscheljustizurteile aussprechen würden.»