Alpstein Fählensee das Sorgenkind: Neuste Untersuchungen klären auf, warum die Fischbestände im See seit Jahrzehnten sinken Lange rätselte man über das langsame Schwinden der Fischbestände im Fählensee im Alpstein. Die Ergebnisse einer Untersuchung haben nun aufgezeigt, dass der See bereits vor Jahrhunderten einen atypisch hohen Nährstoffgehalt hatte.

Leserbild: Der Fählensee im Alpstein ist ein beliebtes Ziel für Wanderer. Im Hintergrund ist der Altmann zu sehen.

Picasa

Im stillen Wasser spiegeln sich grün bewachsene Felswände. Im Westen ragt der Altman, des Säntis kleiner Bruder, steil und stolz in den Himmel empor. Die von Gras bedeckten Ufer laden Wanderer zu einer lang ersehnten Pause ein.

Doch die Idylle trügt. Der Fählensee ist das Sorgenkind unter den Appenzeller Alpsteinseen. Der ungewöhnlich hohe Nährstoffgehalt macht ihn zu einem dürftigen Lebensraum für Fische und andere Wasserbewohner. Denn dieser führt zu übermässigem Algenwuchs, was dem Wasser den Sauerstoff entzieht. Und so sinken seit Jahrzehnten die Fischbestände im kristallklaren Bergsee.

Es sei anzunehmen, dass ein Teil der im Wasser enthaltenen Nährstoffe auf die seit Jahrhunderten vorhandene Alpwirtschaft in der Region zurückführen sei, sagt Manuela Schwizer, stellvertretende Leiterin der Fachstelle Gewässerschutz des Kantons Appenzell Innerrhoden. Bis ins Jahr 2001 wurden zudem die Abwässer des nahe gelegenen Berggasthauses Bollenwees über eine Kleinkläranlage in den Fählensee eingeleitet, was ebenfalls zur Nährstoffsituation beigetragen habe.

Manuela Schwizer, stellvertretende Leiterin Fachstelle Gewässerschutz Appenzell Innerrhoden. PD

«Doch allein dadurch lassen sich derart hohe Mengen an Gesamtphosphor nicht erklären.»

So blieb es lange ein Rätsel, was den idyllischen See so wenig einladend für Tiere macht.

Untersuchung bringt neue Erkenntnisse

Die Ergebnisse einer Sedimentkernuntersuchung vom letzten Juni unter der Leitung von Ueli Nef, Jagd- und Fischereiverwalter des Kantons Appenzell Innerrhoden, bringen die Lösung des Rätsels nun ein erhebliches Stück näher. Diese haben aufgezeigt, dass der See bis zurück ins 13. Jahrhundert bereits einen atypisch hohen Nährstoffgehalt hatte. Dies habe wesentlich mit dem phosphorhaltigen Gestein im Einzugsgebiet des Sees zu tun, sagt Schwizer.

Die Sedimentproben, die Nef während eines Tauchgangs mit einem vierköpfigen Team entnommen hat, ergaben, dass am Seegrund immense Mengen an Phosphor vorhanden seien.

Tauchgang vom 25. Juni 2020 zur Entnahme von Sedimentproben und Beurteilung der Lebensraumsituation entlang der Uferhalden. Bild: PD

Schwizer sagt, dass dies problematisch sei, denn frühere Untersuchungen hätten ergeben, dass der See in tieferen Bereichen zeitweise keinen Sauerstoff mehr im Wasser aufweise. «Unter sauerstofflosen Bedingungen wird der Phosphor wieder ins Wasser rückgelöst. Der See düngt sich so selber, was zu vermehrtem Algenwachstum führt.» Am Ende führe dies zu einer Verschlammung und Veralgung des Gewässerbettes, aufgrund dessen kaum Lebensraum für Fischnährtiere wie Insektenlarven vorhanden sei.

Unterwasserfoto von veralgten Ästen im Fählensee. Bild: PD

«Meines Wissens ist der Fählensee in dieser Hinsicht einzigartig», sagt Schwizer. Man kenne solch hohe Nährstoffkonzentrationen von Seen in stark landwirtschaftlich geprägten Gebieten wie beispielsweise dem Hallwilersee, aber für einen Bergsee sei dies höchst atypisch. Die anderen beiden Seen im Alpsteingebirge hätten diese Problematik auch nicht.

Man ist lange im Dunkeln getappt

Ueli Nef sagt über die Ergebnisse seiner Untersuchung:

Ueli Nef, Jagd- und Fischereiverwalter Appenzell Innerrhoden. PD

«Ich betrachte das ein Stück weit als einen Durchbruch.»

Die Untersuchung habe wesentlich dazu beigetragen, die Erkenntnisse zum Fählensee abzurunden. «Es war wichtig, empirisch und transparent an diese Frage heranzugehen», sagt er. Man habe deswegen alles sauber dokumentiert und festgehalten.

Lange sei man im Dunkeln getappt, sagt Nef. Man habe sich viele Fragen gestellt und sei auch für den Zustand des Sees kritisiert worden. Mit den neuesten Erkenntnissen wisse man jetzt, warum die Fische im See nicht gedeiht seien.

Im Fählensee gäbe es denn auch natürlicherweise keine Fische. Nef sagt, diese seien von Menschenhand dort ausgesetzt worden. Das liege bereits mehrere Jahrhunderte zurück.

«Historische Quellen bezeugen, dass die Ansiedlung von Fischen im See nie wirklich gut funktioniert hat.»

Ob man im Fählensee in Zukunft dennoch weiterhin Forellen aussetzen wird, damit Fischer sich weiterhin an der idyllischen Kulisse erfreuen dürfen, ist noch unklar. Der Entscheid liegt jetzt bei der Innerrhoder Regierung.