Alpstein Bald beginnt die Wandersaison: Ein Arbeitstag auf über 1700 Metern mit dem schweizweit einzigen Wegmacher Bild: Fiorella Koch In wenigen Tagen ziehen die Sennen mit ihrem Vieh wieder in den Alpstein und auch die Wanderwege in den oberen Bergregionen werden eröffnet. Welche Vorbereitungen es dazu braucht, weiss Wegmacher Patric Hautle. Letzte Woche hat er begonnen, einen Felssturz oberhalb des Seealpsees freizuräumen.

Berge, so weit das Auge reicht, üppige Wälder, plätschernde Bäche und blaue Seen in hohen Tälern, die jedes Jahr tausende Naturliebhaber anziehen: Der Alpstein besitzt das dichteste Wanderwegnetz der Schweiz. Dafür braucht es einen Spezialisten, um all diese Berg- und Wanderwege instand zu halten: Patric Hautle. Er ist von Beruf und aus Leidenschaft Wegmacher, verantwortlich für 700 Wanderweg-Kilometer und 400 Ruhebänke im Kanton Appenzell Innerrhoden.

Der 41-Jährige ist bei Appenzellerland Tourismus AI angestellt und wartet die Wege seit 14 Jahren. Auch heuer ist er wieder bei der Arbeit: Gerade jetzt, Ende Mai und Anfang Juni, hat er viel zu tun. Denn in wenigen Tagen kommen die Sennen mit ihren Tieren auf die Alpen und die Bergwege in den noch schneereichen Höhen werden eröffnet.

Vorbereitungen im Tal

Die Arbeit von Patric Hautle ist so anstrengend wie vielseitig. Im Winter arbeitet er an den Talwanderwegen oder er signalisiert, bevor es schneit, Schneeschuhrouten und Winterwanderwege. Im Frühling arbeitet er sich sukzessive vom Tal in die höheren Bergregionen hinauf. Er wischt Laub von den Wegen, mäht Gras, flickt, montiert und baggert. Im Juni, wenn er oben angelangt ist, widmet er sich den grösseren Projekten wie dem Brückenbau oder dem Ausbessern von Treppen. So auch vergangenen Donnerstag: 2022 hat ein Felssturz einen Bergweg nahe des Steckenbergsattels verschüttet. Über den Geröllberg will Hautle mit einem Bagger einen neuen Weg bauen.

Nun ist es am Innerrhoder Wegmacher, die Stelle des Felssturzes zwischen Schäfler und Mesmer wieder begehbar zu machen. Eine Videoreportage. Video: Sarah Wagner

Es ist acht Uhr morgens in Hautles Werkstatt, die mit zahlreichen Jagdtrophäen geschmückt ist. Allesamt selbst geschossen. Hautle ist dabei, seine Gerätschaften und Werkzeuge einzupacken. Um zum Felssturz zu gelangen, ist ein Helikopter nötig. Deshalb darf er auf keinen Fall etwas vergessen – zu kostspielig wäre ein zusätzlicher Flug. Rucksäcke, Sprengstoff, Motorgarette, Generator und Bohrer werden nacheinander von seinem Mitarbeiter auf den Anhänger des Toyota Hilux gehievt.

«Wir bleiben im Sommer oft vier bis fünf Tage auf dem Berg, deshalb ist es wichtig, so viel wie möglich mitzunehmen», erklärt Hautle. Aus diesem Grund packt er Benzin und drei Kisten Eistee mit ein. Auch dieses Mal wird er länger auf der Baustelle auf dem Berg bleiben. Hautle übernachtet dann in einem der zahlreichen Berggasthöfe bei kostenloser Kost und Logis.

Die von Patric Hautle geschossenen Jagdtrophäen schmücken die Wand in seiner Werkstatt. Hautles Mitarbeiter befüllt die Motorgarette mit Benzin. Bilder: Fiorella Koch

Ruck-zuck zum Helikopter

Es wird zügig gearbeitet, denn der Treff- und Zeitpunkt mit dem Helikopterpiloten steht fest. Hautle und sein Mitarbeiter machen sich auf den Weg und laden unterwegs weiteres Werkzeug auf. Die Anwohnenden kennen den Wegmacher, nach jeder Ecke winkt ihm jemand zu. «Ich sollte mir einen falschen Finger ans Lenkrad kleben, der das Grüssen für mich übernimmt», sagt er und schmunzelt. Die Menschen seien dankbar für die Arbeit, die er leiste.

Zum Glück ist der Proviant fest verschnürt, denn der Weg ist holprig. Am Treffpunkt hinter dem Seealpsee wird alles wieder abgeladen. Die vom guten Wetter angelockten Wandernden beobachten, wie Hautle und sein Mitarbeiter ihr Material in grosse Helikoptersäcke verpacken und die Motorgarette sowie einen kleinen Bagger für den Flug vorbereiten.

Patric Hautle (l.) und sein Mitarbeiter verpacken den Proviant in grosse Säcke und hängen sie mit dicken Ketten an den Helikopter. Bild: Fiorella Koch

Viele Höhenmeter in kurzer Zeit

Pünktlich landet der Helikopter auf der Wiese neben dem Auto, Hautle und sein Mitarbeiter ducken sich und schützen ihre Gesichter vor Staub und fliegenden Kieselsteinen. Jetzt geht alles schnell: Wenige Sekunden nach der Landung springen die geübten Flughelfer aus dem Helikopter, es folgt eine kurze Absprache. Die Motorgarette wird mit dicken Ketten am Helikopter befestigt – und schon ist das Fluggerät wieder in der Luft.

Mit geradezu schwindelerregender Leichtigkeit hebt der geübte Helikopterpilot die schweren Lasten mehrere hundert Meter in die Höhe, um sie dann in einem waghalsigen Manöver an einer schrägen Bergwand wieder abzustellen. Fünfmal fliegt er, danach ist die Aktion schon abgeschlossen. Der Helikopter legt sich in die Schräglage und fliegt mühelos davon, auf zu neuen Aufträgen.

Die Flughelfer besprechen mit Patric Hautle das Vorgehen. Der Helikopterpilot ist ein geübter Flieger und manövriert mühelos nahe an die Felswände.

Der Helikopter beim Abflug, nachdem er den Bagger, die Säcke und die Motorgarette mithilfe der Flughelfer abgeladen hat. Bilder: Fiorella Koch

Oben angekommen, nimmt sich Hautle keine Zeit, um die imposante Aussicht auf die Bergwelt zu bestaunen. Sofort wird ausgepackt, allen klopft das Herz bis zum Hals. «Das Fliegen ist immer noch speziell», sagt Hautle. Und das, obwohl solche Flüge in einem Sommer mehrmals nötig sind. Er nimmt das Mobiltelefon in die Hand und ruft den Landwirt an, dessen Kühe am rund 600 Meter tiefer gelegenen Seealpsee grasen. «Ich muss sicherstellen, dass keine herunterfallenden Steine das Vieh im Tal treffen», erklärt er.

Der einzige vollberufliche Wegmacher in der Schweiz

Der Appenzeller Patric Hautle ist bei Appenzellerland Tourismus AI als Wegmacher angestellt. Bild: Fiorella Koch

Doch bevor richtig mit der Arbeit am Felssturz begonnen werden kann, ist es Zeit fürs Mittagessen. Während Hautle Brot und Cervelat für sich und seinen Mitarbeitenden vorbereitet, erzählt er, wie er zu seinem Job gekommen ist. «Ich habe durch meine Hobbys, das Jagen und Fischen im Appenzeller Berggebiet, vom Beruf des Wegmachers erfahren. Ich konnte dann ein Jahr mit meinem Vorgänger mitgehen.»

«Es gibt keine anderen vollberuflichen Wegmacher, es gibt auch keine Lehre», sagt Hautle. Auf die Frage, wie es sich anfühle, der einzige Wegmacher in der Schweiz zu sein, antwortet er: «Ich bin sehr dankbar um diesen Job.» Es sei, als ob er seine eigene «Bude» besitze. «Ausserdem bereitet mir die Arbeit Freude.» Deshalb könne er auch seine ganze Energie hineinstecken. Schliesslich habe er vor, diesen Beruf noch bis zu seiner Pension zu machen.

Mit dem Bagger über das Gestein

Nach der Mittagspause geht es weiter. Hautle erklärt den Plan: «Der Steinschlag hat vergangenes Jahr den Bergweg zum Steckenbergsattel verschüttet. Jetzt muss ich mit dem Bagger einen neuen Weg freischaufeln.» Er zeigt auf den oberen Teil des Geröllhaufens: «Die grösseren Steine werde ich sprengen müssen.» Gleich darauf macht er sich daran, mit dem kleinen Bagger den schmalen Bergweg in Richtung des Felssturzes zu glätten. Schaufel für Schaufel arbeitet er sich in Richtung, während vereinzelte Steine den Hang hinabkullern.

Mit der Baggerschaufel ebnet Patric Hautle den Wanderweg. Bild: Fiorella Koch

Er kommt nur langsam voran, bis er beim Geröllhaufen angelangt ist, sind mehrere Stunden vergangen. Wie so oft wird Patric Hautle bis spät in den Abend hinein arbeiten. Wenn er dann bis am Mittwoch den Steckenbergweg freigeschaufelt hat, wird er sich aufmachen, um sich einer langen Liste an kleinen und grösseren Baustellen im Alpstein zu widmen.