Abstimmungen Vier St.Galler Städte stimmen dem CO2-Gesetz zu, zwei auch den Agrarinitiativen - Stadt-Land-Graben ausgeprägter denn je St.Gallen und Rorschach auf der einen Seite, Mosnang oder Waldkirch auf der andern: Die Unterschiede zwischen Stadt- und Landgemeinden vor allem bei den Abstimmungen zu Energie- und Umweltvorlagen spitzten sich am Wochenende erneut zu. Und pikant: Die Auslandschweizer wichen bei drei Vorlagen von der Kantonsmehrheit ab.

Die Sitter in St.Gallen: Die Hauptstadt ist nebst Rorschach die einzige von 77 St.Galler Gemeinden, die der Trinkwasser-Initiative zustimmte. Bild: Urs Bucher

In den Ergebnissen der nationalen Abstimmungen vom Sonntag zeigt sich auch im Kanton St. Gallen ein erneut verschärfter Stadt-Land-Graben. Zwar unterstützte die Stimmbevölkerung die kantonale Energievorlage, doch lehnte sie das Bundesgesetz über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) mit 57 Prozent Nein deutlich ab. Alle ländlichen und Agglomerationsgemeinden sagten mehr oder weniger klar Nein, während die grössten Städte St.Gallen, Wil und Rapperswil-Jona sowie Rorschach zustimmten. Am höchsten war die Ablehnung in Pfäfers (74 Prozent) und Mosnang (72,5).

Bei den Agrarinitiativen wichen nur zwei Städte vom klaren Nein mit je rund 63 Prozent im Kanton ab: Die Stadt St. Gallen und Rorschach nahmen sowohl die Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» als auch jene «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» an, die Hauptstadt mit immerhin 53 Prozent, die Hafenstadt allerdings hauchdünn. Auf der ablehnenden Mehrheitseite fällt wiederum die Toggenburger Gemeinde Mosnang mit dem wuchtigsten Nein auf (83 Prozent), gefolgt von Waldkirch (81 Prozent). An seinem Wohnsitz braucht sich Bauernverbandspräsident und CVP-Nationalrat Markus Ritter um die künftige Landwirtschaft nach seiner Vorstellung keine Sorgen zu machen: Altstätten verwarf beide Agrarinitiativen mit Zweidrittelsmehrheit.

Mehrere Landgemeinden lehnen Anti-Terrorgesetz ab

Ausgeprägt zeigt sich der Stadt-Land-Graben auch beim knapp angenommenen Covid-19-Gesetz: Während fast alle Städte im Kanton zustimmten, am deutlichsten die Hauptstadt mit 66 Prozent Ja, überwiegten in den meisten Landgemeinden die Nein-Stimmen, am klarsten in Hemberg mit 72 Prozent.

Interessant ist der Blick auf die Abweichler bei der Abstimmung übers «Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus» (Anti-Terror-Gesetz), dem der Kanton mit über 56 Prozent zustimmte, am klarsten in Tübach (68 Prozent Ja) und Zuzwil (66). Demgegenüber stehen sieben Gemeinden im Toggenburg und im Linthgebiet, die verschärfte Massnahmen gegen Gefährder verwarfen – allen voran Neckertal und Hemberg mit 55 Prozent Nein. Warum die Skepsis in diesen kleinen Landgemeinden noch grösser war in manchen Stadtquartieren, dürfte noch zu ergründen sein.

Auffällig an diesem Abstimmungswochenende war das meist gegenteilige Stimmverhalten der St.Galler Auslandschweizerinnen und -Schweizer: So nahmen sie sowohl das CO2-Gesetz als auch das Covid-19-Gesetz mit überwältigender Mehrheit an und stimmten auch beiden Agrarinitiativen zu. Mit rund 2800 abgegebenen Stimmen entspricht ihr Anteil einer mittleren Landgemeinde.