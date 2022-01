Abstimmung Mediengesetz «Ich will keinen Fake-Journalismus»: Ostschweizer Bundespolitiker debattieren über das staatliche Hilfspaket für Medien Der St.Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth spricht sich am Tagblatt-Podium dagegen aus, dass der Staat Medien dauerhaft finanziert. Die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher hingegen findet, dass guter Journalismus der Gesellschaft etwas wert sein müsse.

Engagierte Debatte im Pfalzkeller (von links): Stefan Schmid, Chefredaktor St. Galler Tagblatt (Moderation), Edith Graf-Litscher, Nationalrätin (SP/TG), Martin Candinas, Nationalrat (Mitte/GR), Peter Weigelt, alt Nationalrat (FDP/SG), Benedikt Würth, Ständerat (Mitte/SG) und Jürg Ackermann, stv. Chefredaktor St. Galler Tagblatt (Moderation). Bild: Tobias Garcia

Der St. Galler Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte) studiert seine Zeitung am Morgen als E-Paper auf dem Hometrainer, die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher liest das E-Paper der Thurgauer Zeitung, der St. Galler alt FDP-Nationalrat Peter Weigelt ist «völlig digital» unterwegs und der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas liebt die rätoromanische Tageszeitung «La Quotidiana». So unterschiedlich die Lesegewohnheiten der Ostschweizer Bundesparlamentarier, so weit gingen ihre Meinungen zum Medienpaket auseinander, über das sie am Dienstagabend im Pfalzkeller debattierten.

Ständerat Martin Candinas, (Mitte/GR). Bild: Tobias Garcia

Die Schweiz habe in den vergangenen 20 Jahren eine enorme Medienkonzentration erlebt, sagte Martin Candinas. «Wollen wir zuschauen, wie das weitergeht oder wollen wir einen Versuch starten, um dem etwas entgegenzusetzen?», fragte der Bündner Mitte-Nationalrat zu Beginn der Debatte und verwies auf das Mediengesetz über das die Schweiz am 13. Februar abstimmt. Es sieht vor, dass Medien in der Schweiz künftig maximal mit zusätzlichen 151 Millionen Franken pro Jahr unterstützt werden sollen.

Gegen dauerhafte Finanzierung durch den Staat

Ständerat Benedikt Würth (Mitte/SG). Bild: Tobias Garcia

Auch er wolle Medien fördern entgegnete Parteikollege Benedikt Würth, «aber mit Instrumenten, die zukunftsgerichtet sind». Mit dem geplanten Medienpaket würde man zum ersten Mal Online-Medien direkt fördern. Würth warnte:

«Wenn der Staat dauerhaft finanziert, dann hört das nie mehr auf.»

Er könne sich hingegen vorstellen, dass der Staat Medien-Startups bei den Initialkosten helfe, damit die Firmen auf die Beine kämen.

Alt Nationalrat Peter Weigelt (FDP/SG). Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Sogar der liberale «Appenzeller Volksfreund» habe sich für das Medienpaket ausgesprochen, weil er mit dem Geld die digitale Transformation besser bewältigen könnte, entgegneten die Moderatoren Stefan Schmid und Jürg Ackermann. Doch Würth fragte zurück: «Ist das die Aufgabe des Staates?» Viele Medien hätten den digitalen Wandel auch ohne Unterstützung geschafft. «Das würde auch Ungerechtigkeiten schaffen.» Mitstreiter und Referendumsführer Peter Weigelt verwies darauf, dass «Der Volksfreund» schon heute von der Postzustellung profitiere. Zudem gelte das Subsidiaritätsprinzip:

«Man sollte nicht von Bern aus lokale Medien fördern.»

Für weitergehende Fördermassnahmen seien - wenn überhaupt - die Kantone zuständig.

Verleger warnt vor Zeitungssterben

Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG). Bild: Tobias Garcia

Ob man mit dem neuen Gesetz nicht Tür und Tor öffne für eine inhaltliche Beeinflussung der Medien, wollte Stefan Schmid von Befürworterin Edith Graf-Litscher wissen. «Es steht nirgends, dass man inhaltlich dreinreden kann», entgegnete sie. Die Fördermittel würden zu einem grossen Teil zur Post fliessen, wodurch die Frühzustellung der Zeitungen verbilligt werde. Ein guter Informationsjournalismus müsse der Gesellschaft etwas wert sein, appellierte sie ans Publikum.

«Ich will keinen Fake-Journalismus.»

In diesen Aufruf stimmte auch CH-Media-Verleger Peter Wanner ein, der im Publikum sass. Man könne am Medienpaket einiges kritisieren. «Aber es wird im Grundsatz die Medienlandschaft stabilisieren.» Bei einer Ablehnung des Gesetzes würden kleine Zeitungen sterben, mittelgrosse würden übernommen. Als Negativbeispiel nannte er die USA, wo es keine funktionierende Regionalzeitungslandschaft mehr gebe. Die Menschen seien deshalb auf Facebook und grosse Fernsehkanäle ausgewichen, wo sie Fehlinformationen ausgesetzt seien.