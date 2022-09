Abstimmung Die meisten Ostschweizer Gemeinden stimmen der AHV-Vorlage zu, aber knapper als erwartet - Rorschach lehnt die Reform ab Die AHV-Revision stösst in der Ostschweiz auf breite Zustimmung. Nur sechs Thurgauer und St. Galler Gemeinden lehnen die Vorlage ab, darunter Rorschach, Salmsach und Hefenhofen. Die links-grün dominierte Stadt St.Gallen hingegen stimmt der Erhöhung des Frauenrentenalters zu.

Umstrittenes Abstimmungsplakat der Gewerkschaften gegen die AHV-Vorlage. Bei der Revision ging es um das Rentenalter 65 für Frauen und nicht um eine generelle Erhöhung auf 67 Jahre. Bild: Alex Spichale

Eigentlich war die Sache mit Blick auf die Abstimmungsparolen mehr als klar. Sämtliche Parteien von der GLP bis zur SVP haben die AHV-Reform unterstützt. Nur Grüne, SP und Gewerkschaften stellten sich dagegen. Nun zeigt sich, die Linke konnte bei dieser Vorlage weit über ihr Stimmenpotenzial hinaus mobilisieren. Zumindest lassen auch die Ergebnisse aus den Ostschweizer Gemeinden diesen Schluss zu.

Zwar sagte von den St.Galler Gemeinden nur Rorschach ganz knapp Nein zur AHV-Reform. Doch auch in den anderen, bürgerlich dominierten Gemeinden fiel die Zustimmung teils eher bescheiden aus - wie in Rüthi (51 Prozent), Benken und St. Margrethen (52 Prozent) oder Flums und Sevelen (53 Prozent). Mit über 60 Prozent solidere Ja-Mehrheiten gab es in Nesslau, Tübach, Gaiserwald oder Andwil.

Fünf ländliche Thurgauer Gemeinden lehnen die AHV-Reform ab

Obwohl links-grün geprägt, befürwortete die Hauptstadt St. Gallen die Erhöhung des Frauenrentenalters mit 53 Prozent der Stimmen. Angesichts der Ergebnisse aus den anderen Gemeinden hätte es nicht überrascht, wenn die Stadt St. Gallen die Reform abgelehnt hätte. Doch für einmal war im St. Galler Abstimmungsverhalten nicht der Hauch eines Stadt-Land-Grabens auszumachen.

Im Thurgau haben mit Schlatt, Basadingen, Salmsach, Hohentannen und Hefenhofen fünf ländliche Gemeinden die AHV-Reform abgelehnt. Insgesamt lag der Ja-Stimmen-Anteil im Thurgau jedoch bei 57,6 Prozent, im Kanton St. Gallen war er exakt gleich hoch.

Nein sagte auch die Ausserrhoder Gemeinde Wolfhalden. Insgesamt kamen die Befürworter in Appenzell Ausserrhoden mit 59 Prozent aber auf einen leicht höheren Ja-Stimmen-Anteil als in St. Gallen und im Thurgau. Noch deutlicher befürwortete Appenzell Innerrhoden (64,5 Prozent) die Erhöhung des Frauenrentenalters, was - zusammen mit dem Kanton Nidwalden - dem nationalen Spitzenwert gleichkam.

Sicher ist: Ohne die solide Zustimmung aus der Ostschweiz wäre die AHV-Vorlage an der Urne gescheitert. Zu deutlich ist die Ablehnung im Tessin oder der Westschweiz.

Stadt St. Gallen sagt fast Ja zur Massentierhaltungs-Initiative

Wie erwartet keine Chance hatte in der ländlichen Ostschweiz die Massentierhaltungs-Initiative. In allen St. Galler Gemeinden gab es wuchtige Nein-Mehrheiten mit teils über 80 Prozent der Stimmen. Im Gegensatz zur AHV-Vorlage zeigt sich hier ein klassischer Stadt-Land-Graben. Während die Befürworter für eine bessere Tierhaltung in der Stadt St. Gallen auf fast 50 Prozent kamen, stimmte in Bütschwil, Mosnang oder Nesslau nicht einmal jeder Fünfte der Vorlage zu. Im Thurgau lag der Nein-Stimmen-Anteil bei fast 70 Prozent.

Zudem zeigen auch die Ergebnisse aus den Ostschweizer Gemeinden, dass es für Finanzminister Ueli Maurer ein schwerer Tag werden dürfte. Obwohl die Verrechnungssteuer-Vorlage von der GLP bis zur SVP unterstützt wurde, kam sie in der bürgerlich dominierten Ostschweiz nur auf knappe Mehrheiten, im Thurgau waren es 54,5 Prozent, im Kanton St. Gallen nur 52,8 Prozent.

Untereggen und Rorschach, aber auch Neckertal, Quarten oder Sargans lehnen die Vorlage sogar ab. Keine Chance hatte das Vorhaben, die Konzerne bei der Aufnahme von Kapital steuerlich zu entlasten, in der Hauptstadt St. Gallen. Hier lag der Nein-Stimmen-Anteil bei über 55 Prozent.