Abstimmung 51,72 Prozent sagen Nein: Rapperswil-Jona lehnt die Einführung eines Stadtparlaments erneut ab Der Stadtrat sowie sämtliche Ortsparteien machten sich für das Stadtparlament stark. Trotzdem setzt sich das Nein-Lager durch, womit die Bürgerversammlung bestehen bleibt.

Die Stimmbeteiligung in Rapperswil-Jona lag bei 45,33 Prozent. Bild: Claudia Schildknecht

2015 scheiterte die Einführung eines Stadtparlaments in Rapperswil-Jona noch krachend: Die Bürgerversammlung der seit 2007 fusionierten Stadt trat gar nicht erst auf die Diskussion ein. Anders lief es beim zweiten Versuch im vergangenen November, als die Vorlage an die Urne verwiesen wurde. Doch an dieser wurde das Stadtparlament nun abgelehnt. 4365 Nein-Zettel reichten, um die 4055 Befürworter zu überflügeln. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 45,33 Prozent.

Es war das «knappe Resultat», das Stadtpräsident Martin Stöckling im Vorfeld der Abstimmung prophezeite. Er und der Stadtrat waren genauso für das Parlament wie sämtliche Ortsparteien. Nun müssen sie eine Niederlage gegen das Nein-Lager einstecken, das sich erst Anfang Jahr formierte, dem Vernehmen nach aber über ein deutlich höheres Budget verfügte als die Ja-Seite.

Damit bleibt Rapperswil-Jona mit seinen rund 28'000 Einwohnerinnen und Einwohnern die grösste Stadt der Schweiz ohne eigenes Parlament.