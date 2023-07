Absichtserklärung In St.Gallen ist eine ETH-Professur geplant – mit finanzieller Hilfe des Kantons Der Kanton St.Gallen, die ETH und die Empa wollen in St.Gallen eine Professur im Bereich Biosensorik einrichten. Geplant ist, dass die Forschung primär an der Empa und am Kantonsspital St.Gallen stattfindet, die Lehre am ETH-Standort Zürich.

Die Empa in der Stadt St.Gallen. Bild: Mareycke Frehner

Der Forschungsstandort St.Gallen soll mehr Gewicht erhalten: Die ETH Zürich, die Empa, das Kantonsspital St.Gallen, die Universität St.Gallen sowie der Kanton St.Gallen planen bis 2025 die Errichtung einer gemeinsamen Professur der ETH Zürich und der Empa in St.Gallen. Dies teilte die St.Galler Staatskanzlei am Freitag mit. Die Partner haben hierfür eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Es geht dabei um eine Professur in der Medizintechnologie, «im Bereich Biosensorik und Monitoring bei Pre- und Rehabilitation». Die Entscheide der Institutionen und die Kantonsratsbeschlüsse zur Finanzierung der Professur stehen noch bevor.

Forschung in St.Gallen, Lehre primär in Zürich

Die Professur soll neue diagnostische Methoden sowie prognostische Modelle mit der Hilfe von Biosensoren entwickeln und diese im Rahmen von klinischen Tests an Patientinnen und Patienten validieren, wie es im Communiqué weiter heisst. Die Schwerpunkte liegen dabei in medizinischen Fachgebieten wie Onkologie, Geriatrie, Neurologie und Chirurgie.

Als Forschungsstandort der Professur wird St.Gallen definiert – mit Labor- und Forschungsräumlichkeiten an der Empa sowie am Kantonsspital St.Gallen. Die Lehre soll am ETH-Standort Zürich stattfinden. «Als Option stehen auch die Entwicklung einer gemeinsamen Lehrtätigkeit zwischen der ETH und der Universität St.Gallen oder weiterführende Kooperationen im Raum», teilt die Staatskanzlei mit.

Rund 20 Mitarbeitende

Die Professur soll mittelfristig mit etwa 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgestattet werden. Dazu gehört eine Oberassistenzstelle in einem 50-Prozent-Pensum am Kantonsspital St.Gallen, mit dem Ziel, wissenschaftliche und klinische Arbeit zu kombinieren.

Der Kanton St.Gallen beabsichtigt laut Mitteilung, sich mit 500’000 Franken an der Professur zu beteiligen: «Da die Professur als Anstellung in einem unbefristeten Verhältnis aufgebaut wird, beläuft sich die Dauer der Finanzierung auf 20 bis 30 Jahre».

Zur Finanzierung des kantonalen Beitrags wird ein zweistufiges Verfahren angestrebt: «So soll während einer Frist von sechs Jahren ein Sonderkredit den jährlichen kantonalen Beitrag sicherstellen. Der Zeitplan sieht vor, dass der Kantonsrat diesen Sonderkredit in der Wintersession 2023 und in der Frühjahrssession 2024 abschliessend beraten wird. Für die Zeit nach dem Jahr 2030 folgt die Überführung in eine gesetzliche Grundlage, welche die restliche Finanzierung regelt.» Die Professur werde aber auch ihrerseits dazu führen, dass zusätzliche Forschungsgelder in die Ostschweiz fliessen.

Für den Kanton St.Gallen ist die ETH/Empa-Professur der nächste logische Schritt für den hiesigen Forschungs- und Innovationsstandort. Der neue Switzerland Innovation Park Ost ist inhaltlich in einem ähnlichen Feld tätig, unter anderem mit denselben Forschungspartnern. Auch greife die Professur wesentliche Elemente der School of Medicine der Universität St.Gallen auf, heisst es in der Mitteilung.