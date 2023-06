Absage Jetzt ist es definitiv: Lewis Capaldi wird nicht am Open Air St.Gallen auftreten – das ändert sich jetzt Der britische Balladensänger Lewis Capaldi reist aufgrund mentaler Probleme nicht nach St.Gallen. Die Organisatoren des Festivals warten aber mit einer Alternative auf.

Lewis Capaldi nimmt vorerst eine Auszeit von der Musik. Bild: Adam Vaughan / EPA

«Mit grossem Bedauern, aber grösstem Verständnis für die Situation müssen wir die gesundheitsbedingte Absage von Lewis Capaldi ankündigen.» Das schreibt das Open Air St.Gallen in einem Communiqué von Dienstagmittag.

Es war schon seit vergangenem Wochenende zu vernehmen, dass Capaldi mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Er liess zuletzt auf seinen Social-Media-Kanälen durchblicken, dass er sich «für ein paar Wochen» zurückziehen wolle.

Am Dienstagmittag wird er dann konkret. Capaldi richtet sich auf all seinen Kanälen mit einer Nachricht an seine Fans. Darin schreibt er, dass er seine Tournee unterbrechen werde. Obwohl es nach seinem Auftritt in Glastonbury wohl nicht überraschend sei, falle es ihm nicht leicht, dies zu schreiben. Er sei aufgrund der Einschränkungen durch seine Tourette-Erkrankung nicht in der Lage, seine Auftritte wie früher zu geniessen.

Es bleibt denn auch nicht bei den drei Wochen Auszeit, die Capaldi zuvor angekündigt hatte. Er brauche jetzt Zeit, sich den Auswirkungen seiner Krankheit anzupassen. «Ich lerne immer noch», schreibt Capaldi.

Electric Callboy als «neuer Headliner»

Mit der definitiven Absage Lewis Capaldis fällt der grösste Name aus dem OASG-Programm. Die Organisatoren stellen den Festivalbesucherinnen und -besuchern auf die Schnelle auch keinen neuen Headliner bereit. Stattdessen ändert sich das Programm wie folgt:

Peter Fox wird den Slot von Lewis Capaldi um 22 Uhr übernehmen, Electric Callboy von der Sternen- auf die Sitterbühne wechseln. «Der Act füllt in der Zwischenzeit bereits Arenas und spielt als Headliner an den grossen Festivals», heisst es in der Mitteilung des OASG. Der zusätzliche Act für die Sternenbühne werde zeitnah veröffentlicht. (pd/mlb)