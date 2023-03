Aargauer Fussball FC Wettingen beschert dem FC Suhr die erste Niederlage, Klingnau lässt die Muskeln spielen: Die Highlights des Spieltags Am ersten Spieltag der Rückrunde kommt es in der Aargauer 2. Liga gleich zu einer faustdicken Überraschung: Der FC Wettingen gewinnt beim Leader FC Suhr mit 2:0. Jubeln kann auch der FC Klingnau, der dank einem 4:0-Erfolg bei der FC Wohlen U23 die rote Laterne abgibt.

Der FC Wettingen gewinnt gegen Suhr und hat nun nur noch vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Alexander Wagner

Wer mit einem langweiligen Durchmarsch des FC Suhr in der Rückrunde gerechnet hat, der dürfte am Freitagabend verdutzt auf die Resultate geschaut haben: Der FC Wettingen bezwang den Tabellenführer auswärts auf der Hofstattmatten mit 2:0 und fügte damit den Suhrern die erste Saison-Niederlage zu. Für die Treffer sorgten in der 38. Minute Brando Canzian und in der 84. Minute Sven Käser durch ein Eigentor.

Der FC Wettingen verkürzt dank dem Sieg den Rückstand auf die vorderen beiden Plätzen. Aktuell liegen die Wettinger noch vier Punkte hinter Suhr zurück. Der zweitplatzierte FC Sarmenstorf hat es dagegen verpasst, mit dem Tabellenführer punktemässig gleichzuziehen. Auswärts beim FC Frick kamen die Freiämter nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Besonders ärgerlich dabei: Die Sarmenstorfer bekamen einen Penalty zugesprochen, der aber von Goalie Gabriel Herzog sensationell pariert wurde. So bleibt das Team von Marc Blum mit zwei Punkten Rückstand auf Platz 2.

Eine Machtdemonstration lieferte der FC Lenzburg am Samstag ab. Zuhause auf der Wilmatten gewannen die Lenzburger gegen Menzo Reinach deutlich mit 5:1. Unter den Torschützen konnte sich neben Nils Suter, Toni Lelo und Mehmet Chupi (doppelt) auch Neuzugang Matija Randjelovic einreihen. Das Ranglistenbild (Platz 5) bleibt für das Team von Samuel Drakopulos mit diesem Sieg jedoch unverändert. Denn auch die Tabellennachbarn (Rothrist und Schönenwerd-Niedergösgen) haben ihre Hausaufgaben erfolgreich erledigt.

Bei Klingnau treffen gleich drei Neuzugänge

Auch im Tabellenkeller hat sich etwas getan. Der FC Klingnau, der sich im Winter mit zahlreichen hochkarätigen Transfers verstärkt hat, verbuchte zum Start der Rückrunde den zweiten Saisonsieg. Beim 4:0 gegen die Wohler U23 trafen nebst Bryan Sleiman gleich drei Neuzugänge. Oruc Teke, Milos Ivanovic und Anto Gudelj entschieden die Partie in der Niedermatten und sorgten dafür, dass die rote Laterne den Besitzer wechselt. Die Klingnauer (9 Punkte) stehen nun vor Menzo Reinach auf dem 13. Platz.

Der FC Klingnau konnte die rote Laterne dank einem Auswärtssieg in Wohlen abgeben. Alexander Wagner

Ein deutlich spannenderes Spiel lieferten sich der FC Rothrist und der FC Fislisbach. Trotz dreimaliger Führung der Hausherren gaben sich die Fislisbacher nicht auf und hofften bis zuletzt auf Zählbares. Am Ende brauchten die Rothrister vier Tore, um die Partie mit 4:3 zu ihren Gunsten zu entscheiden. Während sich Michele Scioscia beim Heimteam mit einem Doppelpack auszeichnen konnte, traf Yannic Frei ebenso doppelt für die Gäste.

Dank dem Sieg zieht der FC Rothrist im Mittelfeld der 2. Liga AFV am FC Fislisbach vorbei und steht nun neu auf Platz 6 mit 20 Punkten. Die Fislisbacher bleiben hingegen bei 17 Punkten und müssen sich mit Rang 7 begnügen.

