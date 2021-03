50 Jahre Frauenstimmrecht Rebellinnen, Pionierinnen, Leidensgenossinnen: Eine St.Galler Ausstellung zeigt die Geschichte aus Frauenperspektive «Klug und kühn» heisst die neue Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum in St.Gallen. Sie zeigt Biografien von Frauen, die den Weg in Richtung Gleichstellung ebneten, von der ersten St.Galler Ärztin oder Bundesrichterin bis hin zur Spanienkämpferin.

Die Ausstellung zeigt Frauenbiografien: von der ersten Bundesrichterin bis zur einfachen Dienstbotin. Bilder: Tobias Garcia

Eigentlich hätte die Ausstellung zum 50. Jahrestag des Frauenstimmrechts in der Schweiz eröffnen sollen. Doch die Türen des Historischen und Völkerkundemuseums in St.Gallen blieben auf bundesrätliche Verordnung verriegelt. Statt am 7. Februar, dem Tag, an dem die Schweizer Männer den Frauen 1971 das Stimmrecht zugestanden, ist es nun am Samstag 6. März so weit.

Was macht schon ein Monat Wartezeit? Schliesslich mussten die Frauen 120 Jahre auf politisches Mitspracherecht warten. Die Ausstellung ist denn auch kein Jubelanlass, sondern fragt vielmehr: Wie konnte es so lange dauern, bis in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt wurde?

Der moderne Nationalstaat schliesst Frauen aus

Marina Widmer, Geschäftsführerin des Ostschweizer Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte. Bild: Tobias Garcia

Unter dem Titel «klug und kühn» blickt das Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte der Ostschweiz zurück auf die Schweiz seit 1848. «Mit der Gründung des Nationalstaats war der Ausschluss der Frauen besiegelt», sagt Geschäftsleiterin Marina Widmer. Zwar wurden mit der Verfassung alle Schweizer vor dem Gesetze gleich gemacht, die Schweizerinnen aber blieben aussen vor.

Das duale Geschlechtermodell des 19. Jahrhunderts setzte damit langfristig zum Siegeszug an, wie Widmer ausführt. Die Frau blieb am Herd, der Mann brachte das Geld - und erledigte damit die vermeintlich wertvollere Arbeit. «Unter den Folgen leiden wir bis heute», sagt Widmer, schliesslich sei die Erwerbsarbeit der Frau noch immer weniger wert, weniger entlöhnt als jene des Mannes.

Im Erdgeschoss des Museums präsentiert die Ausstellung Porträts und Biografien von Vorkämpferinnen, die sich für ihre Geschlechtsgenossinnen einsetzten. Ein Zeitstrahl an der Wand verortet die Köpfe und Biografien im historischen Kontext. Die Aktivitäten flachten in den 1930er-Jahren mit dem Aufkommen von Faschismus und Nationalsozialismus auch in der Schweiz ab, weil deren Ideologien das traditionelle Frauenmodell neu zementierten. «Erst Ende der 1950er-Jahre konnte man dieses Rollenmuster wieder aufbrechen», sagt Widmer, die bereits vor drei Jahren mit der Planung der Ausstellung begann.

Von der Ärztin bis zur Spanienkämpferin

Es sind Frauen wie die St.Gallerin Elise Honegger, die 1879 die erste Frauenzeitschrift mit politischen Inhalten herausgibt. Oder Elisabeth Völkin, die erste Frau, die in St.Gallen als Ärztin praktizierte. Oder Frida Imboden-Kaiser, die den Grundstein für das spätere Kinderspital legte. Oder Anni Brunner, die 1936 als Spanienkämpferin in den Bürgerkrieg zog und später wegen ihrer «kommunistischen Wahnideen» administrativ versorgt wurde.

Es sind lokale und internationale Rebellinnen, aber auch Frauen, die nicht am bürgerlichen Rahmen rüttelten, sondern sich gekonnt darin bewegten und kleine Veränderungen herbeiführten. Und es sind vor allem viele. «Wir wollten auch die schiere Menge an Frauen zeigen, die sich damals wie heute für Gleichstellung einsetzten», sagt Marina Widmer. Die Einzelschicksale stünden allerdings nicht für sich alleine.

«Die Frauen mussten sich organisieren, damit sie etwas verändern konnten.»

Politische Plakate damals und heute.

Gereckte Fäuste, entblösste Brüste

Wer die Treppe ins Untergeschoss hinuntersteigt, wird von knalligen Farben begrüsst, von politischen Plakaten mit gereckten Fäusten und entblössten Brüsten. Von Tampons, die von der Decke hängen und einer Vulva, die Übergross eine Wand tapeziert. Hier stehen nicht einzelne Frauen im Vordergrund, sondern werden Themenschwerpunkte gesetzt.

Tampons hängen von der Decke, im Hintergrund ziert eine Vulva die Plakatwand.

Es geht um tabuisierte Frauenkörper, Verhütung und Abtreibung. Ein Auszug aus einer Gerichtsakte etwa zeigt die Verurteilung einer Hebamme wegen «versuchter Fruchtabtreibung» 1889 in St.Gallen. Auch die Schufterei in Fabriken, als Heimarbeiterinnen oder als Dienstbotinnen wird gezeigt, genauso wie die sich verändernde Rolle der Frau in der Kirche, Schule oder Kunst.

Peter Müller, Mediensprecher des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Die Ausstellung zum 50 Jahrestag des Frauenstimmrechts ist nicht die erste in den Hallen des Historischen- und Völkerkundemuseums in St.Gallen. Bereits 1953 lag der Fokus auf der Frau, 150 Jahre Frauenarbeit lautete damals der Oberbegriff. Die Ausstellung blickte ebenfalls zurück auf die Jahre seit Gründung des Nationalstaats, zeigte jedoch, dem Thema zum Trotz, eine eher «altväterliche» Perspektive, wie Mediensprecher Peter Müller sagt. Ein Adjektiv, das in der aktuellen Ausstellung so deplatziert scheint, wie ein Tampon in der damaligen.