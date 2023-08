50-Jahr-Jubiläum «Die Medien rufen uns ungeniert an»: So veränderte sich die Pressearbeit der Polizei in einem halben Jahrhundert Der Mediendienst der Kantonspolizei St.Gallen feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Mediensprecher Hanspeter Krüsi erzählt von den harzigen Anfängen, einem entführten Baby und von der Zukunft mit künstlicher Intelligenz.

Hier wird Mediensprecher Hanspeter Krüsi vom Fernsehsender TVO zu einem abgestürzten Kleinflugzeug im Alpstein interviewt. Bild: Raphael Rohner (18. 5. 2022)

Der Mediendienst der St.Galler Kantonspolizei wird 50 Jahre alt. Die Anfänge waren bescheiden. Die Medienarbeit der Polizei war ein Ein-Mann-Betrieb, man arbeitete noch analog und die Journalisten mussten auf dem Polizeiposten vorbei, um Meldungen zu erhalten.

Alles begann am 1. April 1973. Damals wurde die Informations- und Pressestelle geschaffen. Bis dato erstellten das Detektivbüro oder der Erkennungsdienst Berichte über Fälle. Diese Berichte lagen jeweils morgens und abends in einem Körbchen beim Polizeikommando.

Eine alte Meldung der Kantonspolizei über einen Sprengstoffanschlag in Bad Ragaz. Neben der Ereigniszeit (4.36 Uhr) und beträchtlichem Sachschaden ist nichts bekannt. Bild: zvg

«Damals war der Pressewald noch dicht»

Als die Pressestelle geschaffen wurde, arbeitete eine Person für den ganzen Kanton im Mediendienst: Wachtmeister Karl Harzenmoser. Kurze Zeit später übernahm Sepp Müller. Die Entscheidung schien Müller damals schwergefallen zu sein, meint Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Müller sagte: «Niemand wollte in den ausgelegten Köder beissen.» Müller leitete die Kommunikationsstelle 17 Jahre lang. Krüsi setzt die damalige Medienlandschaft in den Kontext der Zeit: «Damals war der Pressewald in unserem Kanton noch dicht. 25 Zeitungsredaktionen, drei Agenturen und die Radiostellen der Region wollten von der Polizei bedient sein.» Nach 17 Jahren übernahm Hans Eggenberger die Funktion von Sepp Müller.

Ab den 1990er-Jahren wurde schrittweise immer mehr Personal angestellt. «Die 1980er-Jahre hatten der Kantonspolizei aufgezeigt, dass gute Kommunikation essenziell ist», sagt Krüsi. Ein Beispiel: 1985 wurde ein sieben Wochen altes Baby aus dem Kinderspital St.Gallen entführt und nach einigen Tagen wohlbehalten in Deutschland aufgefunden. Der Fall war von der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY» aufgezeichnet worden, bevor das Baby gefunden wurde. Zwei Stunden vor der Ausstrahlung fand man es, die Sendeleitung wurde informiert und die Aktion abgebrochen. Kritik gab es, weil der Moderator der Sendung die Aufklärung des Falls eingebaut und als Fahndungserfolg verbucht hätte. Rückblickend sagt Krüsi: «Dass wir mit dem eigenwilligen Ausstieg aus der Sendung die beste Gelegenheit verpassten, vor aller Welt eine hilfsbereite Polizei zu präsentieren, wurde im Haus schlicht nicht erkannt.»

Mehr Personal ermöglicht professionelle Kommunikation

Wegen der vielen Ereignisse und der Entwicklung der Medienlandschaft wurde 1995 der Pikettdienst eingeführt. Mit dem neuen Personal konnte die Polizei ab da im Ereignisfall professioneller kommunizieren.

Wie auch die Dekade zuvor waren die 1990er-Jahre nicht ohne Grossereignisse. 1994 stürzte ein Flugzeug des Typs Cessna in den Bodensee. Deren Insassen waren bekannt für ihren Handel mit dem nicht radioaktiven Material Cäsium-133. Die deutsche «Bild-Zeitung» berichtete darüber und versäumte es prüfen, ob das Material überhaupt radioaktiv war. Die «Bild-Zeitung» ging vom radioaktiven Cäsium-13aus, titeltete «Atomhändler der Russenmafia» und spekulierte über «70 Kilo Atom im Bodensee?». Das war die Zeit, als die privaten Fernsehstationen, Gratiszeitungen und später Pendlerzeitungen aufkamen. Krüsi ordnet ein: «Es war ein Kampf um Auflagen und Einschaltquoten, das hat unsere Arbeit nicht einfacher gemacht.»

Seit 2009: Die Ära Krüsi

Im Februar 2009 übernahm der jetzige Chef der Kommunikation, Hanspeter Krüsi. Auf die Frage, was sich für ihn in den vergangenen Jahren am stärksten verändert hat, antwortet er: Es gehe um Geschwindigkeit. Die ganze Medienarbeit verlaufe schneller. Die Kommunikation sei immer erreichbar. Grundsätzlich gebe es keinen Redaktionsschluss mehr. Krüsi gibt ein Beispiel: «Auch wenn beispielsweise um 11 Uhr abends ein Brand gemeldet wird, rufen uns die Medien ungeniert an.» Das liege am Onlinewesen der modernen Medien. News müssen immer möglichst schnell an die Leserinnen und Leser getragen werden.

Hanspeter Krüsi vermutet, dass künstliche Intelligenz bald Medienmitteilungen verfassen wird. Bild: Arthur Gamsa

Unter Krüsis Leitung wurden mehr Stellen geschaffen, um die Flut an Arbeit zu bewältigen. «Ich bin nur so gut wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind meine Freunde und nicht nur meine Arbeitskollegen», sagt Krüsi. Auch lancierte die Polizei ihren ersten Auftritt in den sozialen Medien. 2012 war die Kantonspolizei St.Gallen das erste kantonale Amt mit einem Facebook-Profil. Bis heute gehört der St.Galler Account zu den reichweitenstärksten Facebook-Seiten der Schweizer Polizei. «Ich habe in Sachen Social Media nicht so viel Know-how wie mein junges Team», sagt Krüsi.

Wie sich die Arbeit weiterentwickelt, weiss auch der Mediensprecher nicht genau. Er vermutet aber, dass künstliche Intelligenz einiges bewegen wird. «Wir haben ein Journal, das uns als Quelle für die Medienmitteilungen dient. Es kann gut sein, dass die künstliche Intelligenz bald unsere Medienmitteilungen schreibt. Natürlich stets unter unserer Kontrolle.»