Cyberkriminalität 31-Jähriger lernt eine Frau im Internet kennen und wird von ihr mit heiklen Videos erpresst Nachdem ein Mann mit einer unbekannten Frau im Internet chattete, forderte sie ihn dazu auf, sich vor der Kamera auszuziehen. Daraufhin wurde der Mann mit Videos aus dem Chatverlauf erpresst.

Der 31-Jährige wollte verhindern, dass die Videos von ihm im Netz landen. Bild: Moyo Studio / E+

Am 1. August wurde ein Mann aus Wolfurt von einer Frau, die er via die Internetplattform Stranger Cams kennengelernt hat, erpresst. In einer Mitteilung der Landesdirektion Vorarlberg heisst es, dass die Frau den 31-Jährigen im Zuge der Unterhaltung dazu aufgefordert habe, sich auszuziehen. Ausserdem habe die Frau nach der Telefonnummer und Instagram-Profil gefragt, um die Unterhaltung auf diesen Kanälen weiterzuführen.

In Folge wurde der Mann mit der Veröffentlichung und Verbreitung des aufgezeichneten Videos an die Instagram-Follower erpresst. Um diese Veröffentlichung zu verhindern, sei von der unbekannten Täterschaft eine Geldsumme verlangt worden, welcher der 31-Jährige nachkam. Es wurden zwei Überweisungen getätigt, der dritten Forderung kam der Mann nicht nach und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Schadenshöhe betrage 2.400 Euro.