125 Jahre Universität ST.Gallen Im Boom gegründet: Wie ausgerechnet St.Gallen zu einer Wirtschaftsuni von Weltruf kam Zum Jubiläum der HSG: Wie kommt es, dass eine Handelsakademie vor 125 Jahren nicht in Zürich, Bern oder Basel entstand, sondern in einer kleinen Stadt am Ostrand der Schweiz? Die Antwort ist eng mit der Geschichte St. Gallens verknüpft.

Ein Zukunftsbild der HSG: Visualisierung des Campus Platztor am nordöstlichen Rand der St.Galler Altstadt. PD

Zur Gründung der HSG führten Umstände und Voraussetzungen, wie man sie heute nicht zuerst mit St. Gallen in Verbindung bringt. Dazu gehörte damals ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein ebenso wie ein explodierender Bedarf an Fachkräften, die sich auf Kaufmän­nisches verstanden, Bücher führen und Verträge aufsetzen konnten. Vor 125 Jahren war St. Gallen eine boomende Stickereistadt mit internationaler Ausstrahlung und einem aufstrebenden, weltoffenen Bürgertum. Allein von hier kam ein Sechstel des gesamten Exportvolumens der Schweiz.

Nachdem der Bund die Gründung einer eidgenössischen Handelsakademie nach dem Vorbild der ETH abgelehnt hatte, schritt diese Stadt im Alleingang zur Tat. Kein anderer Ort im Land eigne sich im gleichen Mass, hiess es am 19. Juli 1897 in der «Ostschweiz». Im gleichen Artikel wurde der «industriepolitische Esprit» ebenso hervorgehoben wie der «Weltruf» des Standorts St. Gallen.

Bescheidene Anfänge – rasantes Wachstum

An Gegenstimmen fehlte es nicht. Gerade für Kaufleute sei eine akademische Ausbildung überflüssig, monierten die einen; trockene Theorie müsste den Nachwuchs der Praxis entfremden. In akademischen Kreisen wiederum hatte man im besten Fall ein mitleidiges Lächeln übrig für den Zwitter von Mittel- und Hochschule, der hier entstehen sollte. Am 1. Mai 1899 nahm die Akademie den Lehrbetrieb auf. Sieben Studenten hatten sich eingeschrieben, das Curriculum war auf vier Semester angelegt. Eine Matura war nicht erforderlich, manche Dozierende hatten selbst nie studiert.

So bescheiden die Anfänge, so rasant das Wachstum der Akademie. 1904 waren es bereits 135 Studierende, 1911 folgte der Umzug vom Westflügel der Kantonsschule in einen Neubau an der Notkerstrasse. Im gleichen Jahr sorgte der erste Disziplinarfall für Aufsehen: «Mangel an Selbstzucht» führte zum Ausschluss von drei Studierenden. Rektor Eduard Schulze nahm den Vorfall zum Anlass, im Jahresbericht die moralische Dimension in der Ausbildung gerade von Kaufleuten anzusprechen. «Mehr als anderswo tritt hier der materielle Gewinn als anscheinend alleiniger Inhalt und Zweck der Arbeit in den Vordergrund, und es bedarf eines festen Charakters, um unbeschädigt aus dem Ringen nach Gewinn und aus den vielfachen Versuchungen des geschäftlichen Lebens hervorzugehen.»

Abhängigkeit von der krisengeschüttelten Stadt reduziert

Im praktischen Alltag blieb anderes wichtiger, wie die durchgängige Abhängigkeit von der städtischen Trägerschaft, überhaupt von der Entwicklung des Standorts St. Gallen. In den Kri­senjahren der Zwischenkriegszeit erwies sich die Textilindustrie als fatales Klumpenrisiko. Infolge von Abwanderungen ging die Einwohnerzahl massiv zurück, gleiches galt für die Einschreibungen an der Akademie. 1940 war der Tiefpunkt erreicht, danach ging es aufwärts. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg schuf vorrangig der Dienstleistungssektor mit Banken und Versicherungen Arbeitsplätze, wenngleich die Stickerei nach wie vor die Pariser Haute Couture belieferte.

Im Herbst 1963 überschritt die Zahl der Studierenden zum ersten Mal die Tausendergrenze. Bereits gab es auch Institute, die sich aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanzierten. Nicht nur wurde so die Abhängigkeit der HSG von öffentlichen Geldern reduziert; die Institute schufen auch die Grundlage für die Verstetigung und Professionalisierung von Angeboten in der Weiterbildung.

Ein Nebeneinander oder ein Miteinander?

Aus der höheren Schule wurde eine Hochschule und daraus eine Universität, die dem früheren Rahmen immer mehr entwächst. Gleichzeitig prägen die hier bloss skizzenhaft rekonstruierten Anfänge mit allen Eigen- und Unentschiedenheiten ihr Dasein bis heute. Die ideelle und soziokulturelle Nähe zum «geschäftlichen Leben» gehört ebenso dazu wie die Dominanz der Betriebswirtschaftslehre mit guten, aber auch riskanten Implikationen. Wie viel Universität steckt heute in der HSG? Arbeitet sie primär der Praxis zu, oder will sie primär ein Denkplatz sein? Lässt sich beides zugleich leisten? Solche Fragen rühren am Selbstverständnis einer über 125 Jahre hinweg gewachsenen Struktur; nach aussen hin bewegen sie kaum.

Nach einer Zwischenphase gemeinsam getragener Kosten löste der Kanton die Stadt 1986 als alleinige Trägerin der HSG ab. Finanzierung, Regulierung und Aufsicht garantieren indessen keine Nähe. Vertiefte Kenntnis der Universität, ihrer Abläufe und Strukturen findet sich selbst beim politischen Personal in den kantonalen Räten nicht ohne weiteres. Im Alltag ist es eher ein Nebeneinander als ein Miteinander – auch darum, weil eine hochmobile Professorenschaft nicht länger vor Ort lebt. Zivilgesellschaftliches Engagement, die Pflege von Brücken in die Politik oder zu den Medien – derlei ist heute keineswegs mehr selbstverständlich. Vor diesem Hintergrund darf sich die Universität nicht beklagen, wenn sie mitunter missverstanden, eng geführt oder kleingemacht wird.

Wertschöpfung im Schatten der Schlagzeilen

Die über 9000 Studierenden ihrerseits leben und arbeiten in guten Teilen unter sich, nicht zuletzt im Kontext einer unübersehbaren Zahl von Initiativen und Projekten. Dass «Mangel an Selbstzucht», dass Abfallberge auf Drei Weieren die Nachbarschaft noch immer provozieren, ist eine Erfahrungstatsache. Was die von Rektor Schulze schon 1912 angesprochenen «vielfachen Versuchungen des geschäftlichen Lebens» betrifft, sorgt die Professorenschaft unterdessen zuverlässiger für Kopfschütteln und mediale Wellenschläge als die Studierenden. Für beide Seiten gilt, dass wenige mit ihrem Fehlverhalten die Wahrnehmung vieler ­prägen und dabei gute, professionelle Arbeit im universitären Alltag ebenso überschatten wie herausragende Leistungen in diesem oder jenem Bereich.

Die HSG verdankt St. Gallen nicht nur die eigenen Anfänge, sondern auch stete Unterstützung über eine Vielfalt von Ressourcen. Tatsache ist gleichzeitig, dass die Universität dem städtischen und kantonalen Umfeld weit über das Kerngeschäft in Lehre und Forschung hinaus viel zurückgegeben hat: die kraftvolle Entwicklung des Campus am Rosenberg; erstrangige Kunst; öffentliche Programme; eine allen zugängliche Bibliothek; die Kinder-Uni; das Symposium; immer neue Initiativen und Projekte mit lokalen Unternehmen; ein weltweites Netzwerk von Ehemaligen; zuletzt eine offene Begegnungsstätte im Square.

Auch die Zahlen sind erhellend. Die HSG kostet den Kanton jährlich rund 50 Millionen Franken, generiert aber einen regionalen Wertschöpfungsbeitrag von mehr als 250 Millionen. Regelmässig bringt die Universität die Welt nach St. Gallen; zuverlässig trägt sie den Namen der Stadt hinaus in die Welt. Bei allen Unvollkommenheiten, bei allen Irritationen darum stets auch: Dankbarkeit und Freude.