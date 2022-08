Feuerwerksverbot Das 1.-August-Wochenende verlief in der Ostschweiz grösstenteils ruhig – doch in St.Gallen war die Polizei im Dauereinsatz Kurz vor den Bundestagsfeierlichkeiten verhängten die Ostschweizer Kantone wegen der anhaltenden Trockenheit und der Gefahr von Waldbränden Feuer- und Feuerwerksverbote. Während im Kanton Thurgau diese Verbote flächendeckend galten, sorgte der Verbots-Flickenteppich im Kanton St.Gallen wohl für Verwirrung. In den beiden Appenzell hielt man sich hingegen grösstenteils an den Mindestabstand von Feuer vom Waldrand.

1.-August-Funken waren in diesem Jahr wegen der Trockenheit nicht gern gesehen – und in der Ostschweiz grösstenteils auch verboten. Bild: Keystone

«Vernünftig.» Das seien die Leute an diesem 1.-August-Wochenende grösstenteils gewesen, sagt Hanspeter Saxer, Polizeisprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Im Ausserrhoden gab es weder Verletzte noch Brände oder mehr Meldungen wegen Ruhestörungen als an regulären Wochenenden. Und auch das Verbot von Feuer- und Feuerwerk in Waldnähe sei gut eingehalten worden.

«Das Wochenende verlief also grösstenteils ruhig», bilanziert Saxer. Im Appenzell Innerrhoden, wo gemäss Polizeisprecher Philipp Lötscher weder Meldungen über das Hinwegsetzen des Feuerwerksverbots noch über Brände oder Ruhestörungen eingingen, kam es gar zu gar keinen Zwischenfällen.

Kapo St.Gallen im Dauereinsatz

Für die Einsatzkräfte in den Kantonen Thurgau und St.Gallen gab es am Wochenende allerdings einiges zu tun. Denn wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstagmorgen mitteilt, waren die Kantonale Notrufzentrale und die Nachtdienstpatrouillen insbesondere am Abend des 1. Augusts im Dauereinsatz. Wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Verstösse gegen das Feuer- und Feuerwerksverbot in Wäldern und Waldesnähe musste die Kapo in insgesamt 36 Fällen ausrücken.

«Offenbar bekundeten viele Anrufende Mühe damit, die geltenden Verbote richtig zu interpretieren», heisst es weiter. Schliesslich habe sich in diversen Eingangsmeldungen vor Ort herausgestellt, dass nichts Verbotenes vorgefallen sei.

Grund für die Verwirrung könnte sein, dass gewisse Gemeinden ein flächendeckendes Feuer- und Feuerwerksverbot aussprachen, der Kanton selbst das Böllern allerdings bis auf 200 Meter in Waldesnähe erlaubte. Dennoch kam es am Wochenende im Kanton zu insgesamt vier geringfügigen Bränden, die jeweils rasch durch die lokalen Feuerwehren gelöscht werden konnten.

Daneben war die Kantonspolizei St.Gallen über das 1.-August-Wochenende bei weiteren Einsätzen, etwa wegen Streitereien oder Ruhestörungen, stark gefordert und musste insgesamt 280-mal ausrücken. Zudem sei im Kanton seit Freitagabend nahezu 20-mal eingebrochen worden.

1.-August-Funken lösten im Thurgau Polizeieinsätze aus

Im Kanton Thurgau ging es hingegen etwas weniger turbulent zu und her. Ob es an der klaren Linie des Kantons lag, die für den ganzen Thurgau ein Feuerwerksverbot aussprach, lässt sich schwer sagen. Immerhin sei das Verbot mehrheitlich eingehalten worden, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Einzig zwischen 17 Uhr und 3 Uhr in der Nacht auf Dienstag seien zehn Meldungen wegen illegalem Abbrennen von Feuerwerk eingegangen. Vor Ort habe durch die Einsatzkräfte jedoch jeweils keine verantwortlichen Personen mehr festgestellt werden können.

Ausserdem seien sieben Meldungen wegen Bränden eingegangen. «In allen Fällen konnte Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um 1.-August-Funken», schreibt die Kantonspolizei Thurgau weiter.

Ob die Rauchentwicklung in einem Silo einer Horner Produktionsfirma, die am Montagnachmittag gegen 16 Uhr den automatischen Feueralarm auslöste, ebenfalls mit 1.-August-Böllereien zu tun hat, ist derzeit noch offen. Die Ursachen werde noch abgeklärt, heisst es seitens der Polizei. In ihrer Bilanz wiederholt die Kantonspolizei Thurgau damit die Worte des Polizeisprechers von Appenzell Ausserrhoden: Es war ein ruhiges Wochenende, mit wenigen Zwischenfällen. (kapo/aye)