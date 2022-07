1. August Nun auch im Kanton St.Gallen: Ab Mittwoch gilt ein Feuer- und Feuerwerksverbot in Waldesnähe Der Boden in St.Galler Wäldern ist trotz Gewitter zu trocken. Das Sicherheits- und Justizdepartement verfügt deshalb bis auf weiteres ein Feuer- und Feuerwerksverbot in Waldesnähe.

Im Wald darf ab Mittwoch kein Feuerwerk gezündet werden. Symbolbild: Sandra Ardizzone/AGR

Ab Mittwoch, 27. Juli, gilt im Kanton St.Gallen ein Verbot von Feuer und Feuerwerk im Wald und in Waldesnähe. Dies teilt die Staatskanzlei per Communiqué mit. Die Gewitter in den vergangenen Tagen hätten zu keiner Entspannung der Trockenheit in St.Galler Wäldern geführt.

Obwohl Regen fiel, durchdrang das Wasser die Baumkronen nicht. Der Boden bleibt somit zu trocken. Ab Mittwoch gelten also folgende Regeln:

Im Wald und im Abstand von 200 Metern zum Wald: Kein Feuer machen, auch nicht in offiziellen Feuerstellen

Keine Raucherwaren wegwerfen

Kein Feuerwerk entzünden

Im ganzen Kantonsgebiet: Keine Himmelslaternen steigen lassen

Wer sich nicht daran hält, werde gebüsst. Das Verbot gelte auch in Privatgärten und für Höhenfeuer, die im Abstand von weniger als 200 Metern zum Wald liegen. Wie der Kanton mitteilt, solle im Zweifelsfall auf das Entfachen verzichtet werden. Die nächste Lagebeurteilung findet am 2. August statt. (SK/nat)